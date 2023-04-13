دعاء اليوم 22 من رمضان.. «اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يزول»

يعد الدعاء من العبادات المستحبة في كل وقت، خاصة في أوقات النفحات مثل شهر رمضان والعشر الأواخر وليلة القدر، وفي هذا السياق، يرغب عدد من المسلمين، في معرفة دعاء اليوم 22 من رمضان للاسترشاد بعدد من الأدعية التي يمكن ترديدها على سبيل المثال لا الحصر، وقد نشرت دار الإفتاء المصرية، دعاءً بصوت الدكتور شوقي علام.

دعاء اليوم 22 من رمضان

وبخصوص دعاء اليوم 22 من رمضان، فقد جاء في الفيديو التي بثته دار الإفتاء اليوم، بصوت الدكتور شوقي علام دعاء: «اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول ونعوذ بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا».

«اللهم يا حنان يا منان.. يا منزل القرآن على النبي العدنان.. اجعل تلاوتنا لديك مقبولة.. وأعمالنا برضوانك الأكبر مقرونة موصولة»

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

دعاء اليوم الثاني والعشرين من رمضان

وبالإضافة إلى دعاء المفتي في اليوم 22 من رمضان، يمكن للمسلم أنّ يردد ما يشاء من خير الدنيا والآخرة، وعلى سبيل المثال لا الحصر يمكن ترديد أدعية:

«اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا».

«اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلّغنا به جنتك، ومن اليقين ما تُهَوِّنُ به علينا مُصِيباتِ الدنيا ” وهو من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه».

«اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان واجعلنا من المقبولين، يا رب وقفنا ببابك سائلين فلا تردنا خائبين، ولا عن بابك جودك مطرودين، فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك».

«اللهم تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي».