ختام امتحانات «الميدتيرم» بجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر

اختتم طلاب جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني، «الميد تيرم» بكليتي تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، وتكنولوجيا خدمات الصناعة والطاقة، وذلك وفقا للجدول الزمني الذى أعلنته الجامعة، والتي انطلقت يوم 28 مارس الماضي، واستمرت على مدار أسبوعين، وذلك تحت رعاية أ. د عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، وأ.د محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

تقليص مدة المحاضرات في شهر رمضان

وتشهد جامعة طيبة التكنولوجية، انتظاما فى عقد المحاضرات منذ انطلاق شهر رمضان المبارك، حيث كانت الجامعة قد اعتمدت الجدول الزمنى لمحاضرات شهر رمضان، مع تقليص المدة الزمنية للمحاضرات خلال شهر رمضان، وذلك فى إطار التيسير على الطلاب.

أداء التدريبات العملية

وفي سياق منفصل، واصل طلاب وطالبات برنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، أداء تدريباتهم العملية الخاصة بمقرر التدريب الميداني بمجمع حاضنات الأقصر، تحت إشراف الدكتور حموده محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وبمتابعة مباشرة من الدكتور محمد علي حسن، استاذ المقرر، موزعين على مجموعات من خلال الرائد الأكاديمى لكل مجموعة، متمثلين في خلود عادل ثروت وأحمد مصطفى أبو الحسن، وبيريهان الكتاني، أعضاء الهيئة المعاونة بالكلية، وكان في استقبالهم المهندس أحمد شاهين، مدير الحاضنة، وأصحاب المشاريع بالحاضنة.

خطوات إنتاج المنتجات الخشبية

وأوضح الدكتور محمد علي، أن التدريب شمل تعريف الطلاب على خطوات إنتاج المنتجات الخشبية، من استلام خامات الأخشاب والتخزين وطرق حماية الأخشاب من الفطريات والنشر والتشكيل والتشطيب وتسليم المنتجات، وكذلك التدريب ماكينات تشغيل الأخشاب وعمليات تشطيب المنتجات.

طرق إنتاج المشغولات الخشبية البسيطة

وأضاف، أن التدريب شمل أيضا،التدريب العملي على استخدام ماكينات التحكم العددى مثل ماكينات النسخ، وطرق التكويد وإدخال الرسومات الهندسية إلى ماكينة CNC router، وجرى تدريب الطلاب على طرق إنتاج المشغولات الخشبية البسيطة المستخدمة في المطابخ.