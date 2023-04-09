استقرار أسعار سبائك الذهب في مصر.. كم تبلغ الآن؟

شهدت أسعار سبائك الذهب في مصر استقرارا ملحوظا بداية من صباح اليوم، إذ تختلف أسعار الأوقية في محلات الصاغة دون مصنعية حسب الجرام، ويعتبر الاستثمار في سبائك الذهب خلال الفترة الحالية الأفضل، إذ يعتبر ملاذا آمنا، بحسب ما قالة ناجي فرج عضو شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية في تصريحات لـ«الوطن».

كما ترصد رصد «الوطن»، في السطور التالية أسعار سبائك الذهب في مصر وفقا لما أعلنته «BTC» أكبر شركة سبائك ذهب في مصر.

أسعار السبائك في مصر

يبلغ سعر سبيكة ذهب 100 جرام عيار 24 في مصر 253637 جنيها وسبيكة الذهب 5 جرامات عيار 24 نحو 12755 جنيها والسبيكة ذات الـ10 جرامات عيار 24 في مصر 25509 جنيهات بينما يبلغ سعر سبيكة الذهب 50 جراما عيار 24 اليوم 126819 جنيها.

كما يبلغ سعر سبيكة الذهب 5.35 جرام وعيار 24 اليوم في مصر 13752 جنيها وتبلغ سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 سعر 50938 جنيها وسبيكة الذهب 10.35 جرام عيار 24 يبلغ سعرها 26599 جنيها.

بينما يبلغ سعر سبيكة الذهب 31.10 جرام عيار 24 اليوم 79208 جنيه، وسعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 بسعر 2568 جنيها كما تسجل سبيكة الذهب 2.5 جرام عيار 24 يبلغ سعر 6418 جنيها.

أسعار الذهب

كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً في محلات الصاغة اليوم 2480 جنيها وعيار 22 الأكثر نقاءً 2273 جنيها في محلات الصاغة بدون مصنعية كما يبلغ سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 داخل محلات الصاغة 2170 جنيها.

وعن سعر الذهب عيار 18 اليوم في محلات الصاغة يبلغ 1860 جنيها ووصل جرام الذهب عيار 14 الأكثر نقاءً الي 1447 جنيها بينما يسجل عيار 12 اليوم في محلات الصاغة دون مصنعية 1240 جنيها.