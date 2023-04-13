درجات الحرارة غدا.. اعرف نسبة الرطوبة وأبرز الظواهر الجوية

أصدر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الجمعة، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وتوقع خبراء الأرصاد، تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نسبة الرطوبة غدًا

ويُتوقع أن ترتفع نسبة الرطوبة غدا الجمعة حيث تصل إلى 70% على القاهرة الكبرى و75 على الوجه البحري.

درجات الحرارة غدا

وتأتي درجات الحرارة غدا وفق بيان الأرصاد كما يلي:

القاهرة 26 - 16

- العاصمة الإدارية 26 - 16

- أكتوبر 27 - 15

- بنها 25 - 16

- دمنهور 26 - 16

- وادي النطرون 27 - 15

- كفر الشيخ 25 - 16

- المنصورة 26 - 15

- الزقازيق 26 - 16

- شبين الكوم 26 - 16

- طنطا 25 - 15

- دمياط 21 - 12

- بورسعيد 22 - 12

- الإسماعيلية 27 - 13

- السويس 25 - 14

- العريش 23 - 13

- رفح 23 - 13

- رأس سدر 27 - 16

- نخل 23 - 12

- كاترين 20 - 10

- الطور 28 - 17

- طابا 24 - 14

درجات الحرارة غدا في شرم الشيخ

- شرم الشيخ 29 - 19

- الإسكندرية 24 - 15

- العلمين الجديدة 24 - 14

- مطروح 21 - 11

- السلوم 24 - 11

- سيوة 26 - 10

- رأس غارب 27 - 18

- الغردقة 28 - 17

- سفاجا 27 - 17

- مرسى علم 28 - 18

- شلاتين 28 - 18

- حلايب 24 - 19

- أبو رماد 25 - 18

- رأس حدربة 25 - 18

- الفيوم 27 - 15

- بني سويف 28 - 15

- المنيا 28 - 14

- أسيوط 28 - 14

- سوهاج 29 - 15

- قنا 30 - 16

- الأقصر 31 - 17

درجات الحرارة غدا في أسوان

- أسوان 33 - 19

- الوادي الجديد 30 - 18

- أبو سمبل 31 - 19