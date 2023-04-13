مواعيد قيام 130 قطارا إضافيا خلال العيد.. الحجز قبلها بيوم واحد

بدءاً من يوم الأحد المقبل، كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل 130 قطارا إضافيا على خطوطها، بإجمالي 98176 مقعدا، بالإضافة إلى القطارات الأخرى العاملة على خطوط السكة الحديد، ويبدأ تشغيلها يوم الأحد المقبل 16/4/2023 إلى 29/4/2023، استعدادا لاستقبال إجازة عيد الفطر المبارك، للتيسير على جمهور الركاب وراحتهم.

وضمن خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» مواعيد قيام القطارات الإضافية العاملة على خطوط السكة الحديد خلال إجازة العيد في الفترة من الأحد المقبل 16/4/2023 إلى السبت 29/4/2023.

وجاءت مواعيد القطار الإضافية على خطوت السكك الحديدة على النحو التالي:

قطارات الـ VIP

جري تشغيل 2 قطارVIP، وهي كالتالى:

- قطار 1940 VIP القاهرة - أسوان، قيام الساعة 21:50.

- قطار 1941 VIP أسوان - القاهرة، قيام الساعة 22:30.

قطار الدرجة الثالثة المكيفة

جرى تشغيل 4 قطار درجة ثالثة مكيفة، وهي كالتالي:

- قطار 1938 ثالثة مكيفة القاهرة - أسوان، قيام الساعة 22:40.

- قطار 1939 ثالثة مكيفة أسوان - القاهرة، قيام الساعة 19:25.

- قطار 1942 ثالثة مكيفة القاهرة - أسوان، قيام الساعة 16:55.

- قطار 1943 ثالثة مكيفة أسوان - القاهرة، قيام الساعة 20:00.

القطارات الروسي ذات التهوية الديناميكية

جري تشغيل 4 قطار تهوية ديناميكية وهي كالتالي:

- قطار 2202 تهوية ديناميكية القاهرة - أسوان، قيام الساعة 15:15.

- قطار 2203 تهوية ديناميكية أسوان - القاهرة، قيام الساعة 15:00.

- قطار 2204 تهوية ديناميكية القاهرة - أسوان، قيام الساعة 24:40.

- قطار 2205 تهوية ديناميكية أسوان - القاهرة، قيام الساعة 10:30.

وبذلك يكون قد تم اضافة عدد 78 قطار مكيف و52 قطار تهوية ديناميكيه بإجمالى 130 قطار خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

قواعد حجز التذاكر خلال إجازة العيد

- يتم حجز تذاكر القطارات الإضافية المطروحة خلال إجازة العيد قبل السفر بــ 24 ساعة.

- يصرف 4 تذاكر بحد أقصى من الشبابيك بموجب الرقم القومي.

- وقف حجز المجموعات خلال فترة تشغيل العيد.