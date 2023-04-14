واصلت أسعار الدواجن اليوم الجمعة 14-4-2023 في المحلات والأسواق، استقرارها الذي تشهده منذ عده أيام، في ظل إقبال المواطنين الفترة الحالية على شراء الدواجن بمناسبة شهر رمضان، وقد تظل الأسعار مستقرة حتى بعد انتهاء شهر رمضان، بحسب ما قاله سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات لـ«الوطن».

أسعار الدواجن البيضاء

وأضاف «السيد»، أن أسعار الدواجن اليوم الجمعة 14-4-2023 في المحلات والأسواق، تسجل 70 للدجاج الأبيض في المزرعة، ويصل الكيلو للمستهلك بسعر 80 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن

وأوضح رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة باتحاد الغرف التجارية أن كيلو الدجاج البلدي داخل المزرعة، يبلغ سعره 110 جنيهات وتباع للمستهلك بـ118 جنيها، كما يتراوح سعر كيلو البانيه اليوم، بين 170 و180 جنيها.

وأكد سامح السيد، أن سعر كيلو الشيش طاووق يتراوح بين 150 و160 جنيها، ويسجل كيلو الأوراك اليوم 75 جنيها، بينما يبلغ سعر كيلو الفراخ الأمهات في المزرعة 62 جنيها، وتصل للمستهلك بسعر 70 جنيها.

أسعار الكتاكيت

وعن أسعار الكتاكيت اليوم، يتراوح سعر الكتكوت البلدي بين 4 إلى 4.4 جنيه، يتراوح سعر الكتكوت الساسو بين 9 إلى 10 جنيهات، كما يتراوح سعر الكتكوت الهجين اليوم بين 5 إلى 6 جنيهات، والكتكوت الساسو بيور بين 10 إلى 11 جنيها، بينما يتراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 7 إلى 8 جنيهات، وكتكوت روزي بيور بين 6 إلى 7.5 جنيه.

أسعار الأعلاف

وبالنسبة لأسعار الأعلاف اليوم الجمعة سجلت 2250 جنيها للبادي 23%، وسعر الأعلاف 21% النامي 22450 جنيها كما يبلغ سعر الناهي 19% 22350 جنيهًا.

كما سجلت أسعار خامات الأعلاف، 18800 جنيها وسعر الذرة الصفراء الأوكراني 18300 جنيه، والصويا 46% بسعر 41000 جنيه والصويا 44% بسعر 40000 جنيه للطن.