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شعبة الدواجن: استقرار أسعار الكتاكيت في الأسواق حتى نهاية شهر رمضان

كتب:

مريم حنفي
06:40 م | الإثنين 10 أبريل 2023
أسعار الكتاكيت اليوم

أسعار الكتاكيت اليوم

قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الأسواق المصرية تشهد الفترة الحالية استقرارا ملحوظا فيما يخص بأسعار كافة أنواع الكتاكيت، متوقعا استمرار حالة الهدوء التي يشهدها السوق المصري طوال شهر رمضان، وقد يستمر الاستقرارا حتى بعد انتهاء الشهر الكريم. 

أسعار الكتاكيت اليوم 

وأضاف «السيد» أن سعر الكتكوت الأبيض يتراوح اليوم ما بين 8 إلي 12 جنيها ويتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 3 إلي 3.5 جنيها كما يتراوح سعر الكتكوت الساسو ما بين 9 إلي 10 جنيها. 

وأوضح رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة أن سعر الكتكوت الهجين اليوم يتراوح ما بين 5 إلى 6 جنيهات، والكتكوت الساسو بيور ما بين 10 إلى 11 جنيهًا، بينما يتراوح سعر كتكوت جيل ثاني ما بين 7 إلى 8 جنيهات وكتكوت روزي بيور 6 إلى 7.5 جنيه.

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بقلم مريم حنفي