شعبة الدواجن: استقرار أسعار الكتاكيت في الأسواق.. «الأبيض» بـ4 جنيهات

قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الكتاكيت تشهد الفترة الراهنة استقرارا ملحوظا في الأسواق المصرية تلك الاستقرار التي تشهده منذ أسبوعين.

استقرار أسعار الكتاكيت الفترة المقبلة

وأكد السيد أن الفترة المقبلة ستشهد استمرار هدوء أسعار الكتاكيت في الأسواق حيث أن احتمالات ارتفاع الأسعار ضئيلة للغاية.

أسعار الكتاكيت اليوم

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة باتحاد الغرف التجارية أن يتراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم ما بين 4 إلى 4.25 جنيه ويتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 4 إلى 4.4 جنيه كما يتراوح سعر الكتكوت الساسو ما بين 9 إلى 10 جنيهات.

وتابع أن الكتكوت الهجين يتراوح سعره ما بين 5 إلى 6 جنيهات، والكتكوت الساسو بيور ما بين 10 إلى 11 جنيهًا، بينما يتراوح سعر كتكوت جيل ثانٍ ما بين 7 إلى 8 جنيهات وكتكوت روزي بيور 6 إلى 7.5 جنيه.