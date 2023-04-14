سعر اليورو اليوم الجمعة 14-4-2023.. أعلى بيع 34.26 جنيه

تراوح سعر اليورو اليوم الجمعة 14-4-2023 مقابل الجنيه المصري، بين 33.65 جنيه و33.97 جنيه للشراء، فيما بدأ سعر البيع من 33.02 جنيه وحتى 34.26 جنيه.

سعر اليورو اليوم الجمعة

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري عند 33.76 جنيه للشراء، فيما كان سعر البيع بـ34.11 جنيه، فيما بلغ سعر بنك مصر 33.76 جنيه للشراء، و34.07 للبيع، وفي بنك التنمية الصناعية سجل اليورو 33.78 جنيه للشراء، 33.95 جنيه للبيع.

احتفظت بذلك البنوك الحكومية الثلاثة بأقل سعر للشراء، في حين كان أقل أسعار اليورو بيعاً في بنوك أخرى منها المصرف المتحد.

وأغلق سعر اليورو في أيام عمل البنك المركزي المصري، عند 33.97 جنيه للشراء، و34.11 جنيه للبيع.

ويتداول سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، أحد أكبر البنوك الكويتية العاملة في مصر عند مستوى 33.87 جنيه للشراء و34.14 جنيه للبيع، فيما كان سعر اليورو في بنك قطر الوطني عند 33.87 جنيه للشراء و34.11 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر، 33.87 جنيه للشراء فيما جاء سعر البيع عند 34.26 جنيه.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

فيما سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية، 33.87 جنيه للشراء و34.14 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في البنك الأهلي المتحد وفي بنك فيصل الإسلامي، وبنك المشرق.

أعلى سعر بيع وشراء لليورو

وجاء أعلى سعر بيع لليورو في بنك التجاري الدولي عند 34.26 جنيه، فيما جاء أعلى سعر شراء لليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي مسجلاً 33.92 جنيه.