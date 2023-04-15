متوسط تأخيرات القطارات اليوم السبت.. تصل لـ90 دقيقة

كشفت هيئة السكك الحديدية، عن متوسط تأخيرات القطارات اليوم السبت الموافق 15 أبريل الجاري، لافتة إلى استمرار عملية التطوير والتحديث لكافة عناصر منظومة السكك الحديدية كتطوير البنية التحتية من مزلقانات وقضبان ومحطات وتطوير كافة ورش السكك الحديدية بجميع المناطق.

متوسط تأخيرات القطارات اليوم السبت

- خط القاهرة – أسيوط: 60 دقيقة.

- خط قليوب – شبين القناطر- الزقازيق- المنصورة: 45 دقيقة.

- خط القاهرة – الإسكندرية: 30 دقيقة.

- خط أسيوط – أسوان: 60 دقيقة.

- خط طنطا – المنصورة- دمياط: 45 دقيقة.

- خط بنها – بورسعيد: 90 دقيقة.

كيف اهتمت وزارة النقل بالعنصر البشري؟

وفي سياق متصل، كشف تقرير لوزارة النقل، عن آلية اهتمامها بتطوير العنصر البشري، وهو ما ترصده «الوطن» في التقرير التالي:

- تم وضع معايير ومنهجية جديدة لانتقاء العنصر البشري المقرر انضمامه للعاملين بقطاع السكك الحديدية.

- العمل على التأهيل والتدريب والاختبار للمنضمين للسكة الحديد.

- تنفيذ خطة لإعادة تأهيل وتدريب وتثقيف وتعليم العنصر البشري الحالي.

- الاهتمام بالتدريب الخارجي على التكنولوجيا الحديثة الخاصة بالوحدات المتحركة.

-تنظيم الدورات التدريبة المستمرة لتنفيذ متطلبات مرحلة التطوير الحالية.

- رفع الروح المعنوية للعاملين بخلق بيئة عمل مناسبة.

- توفير التأمين الطبي المناسب للعاملين بالسكك الحديدية.

- التطوير المستمر والارتقاء بالمنظومة الطبية.

- الاهتمام بالخدمات الاجتماعية والترفيهية للعاملين بالسكة الحديد.

- توفير مصايف مناسبة متميزة للعاملين بالسكة الحديد.