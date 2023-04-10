أسماء الفائزين لليوم الـ18 بالمسابقة الثقافية الرمضانية لشركة المياه

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، نتيجة الفائزين في المسابقة الثقافية الرمضانية الرابعة تحت رعاية المهندس احمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

تسليم الجوائز أسبوعيا للفائزين خلال شهر رمضان

وكشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عبر منشور على الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أسماء 3 من الفائزين في اليوم الثامن عشر من رمضان 1444هجرى -2023 ميلادي بالمسابقة الثقافية الرمضانية من إجمالي 792 مرشحا إلكترونيا، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني، لافتا إلى أنه سيتم الاتصال بالفائزين لتسليمهم الجوائز أسبوعيا خلال شهر رمضان.

أسماء الفائزين في اليوم الثامن عشر من المسابقة الثقافية الرمضانية

وجاءت أسماء الفائزين بالمسابقة الرمضانية الثقافية بشركة مياه الشرب الإسكندرية، أسماء 3 من الفائزين في اليوم الثامن عشر من رمضان بالمسابقة الثقافية كالتالي:

الفائز الأول: هبة محمد عبد المطلب خليل.

الفائز الثاني: احمد السيد محمد احمد.

الفائز الثالث: غدير محمود محمد محمد.

تفاصيل المسابقة الثقافية الرمضانية

وأعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية تفاصيل المسابقة الثقافية الرمضانية كالتالي:

- المسابقة متاحة للجميع.

- للدخول إلى المسابقة يجب على المتسابقين تسجيل بياناتهم وعمل ملف شخصي.

- رقم الدخول هو أي رقم يختاره المتسابق ويحتفظ به للدخول بالإضافة إلى كلمة السر.

- المسابقة عبارة عن 3 أسئلة يوميا «اختيار من متعدد».

- يمكن للمتسابقين متابعة درجات إجاباتهم السابقة وجميع مشاركاتهم خلال الشهر الكريم.

- حتى تكون مرشحًا للفوز يوميًا يجب حل 3 أسئلة بشكل صحيح.

- مراعاة تدوين رقم التليفون بشكل سليم حتى يمكن التواصل مع الفائزين.

- اختيار 3 فائزين يوميا بطريقة عشوائية آلية.

- الإعلان عن الفائزين يوميا من خلال صفحة الشركة الرسمية على «فيسبوك».

- تبدأ المسابقة مع أول أيام الشهر الفضيل.

- تسليم الجوائز أسبوعيا خلال شهر رمضان.