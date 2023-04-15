مسلسل عملة نادرة الحلقة 24.. هل تزوجت نادرة للمرة الثالثة؟

تساءل الجمهور خلال الساعات الأخيرة، عن حقيقة زواج «نادرة» التي تجسد دورها الفنانة نيللي كريم في مسلسل عملة نادرة، إذ ينتظر الجمهور خلال ساعات، عرض مسلسل عملة نادرة الحلقة 24.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 24

وانتهت أحداث الحلقة الماضية من مسلسل عملة نادرة، بأحداث مشوقة ومثيرة، لذلك من المتوقع أن يحدث بمسلسل عملة نادرة الحلقة 24، تطورًا في الأحداث، إذ يخبر حسن أبو عصايا «كمال أبو رية»، أهالي قريته، أنه تزوج نادرة، حيث قرر عبد الجبار «جمال سليمان» أن يرسل رجاله لمنزل حسن أبو عصايا ويهجم عليه ليخرج نادرة.

أحداث الحلقة 24 من مسلسل عملة نادرة

واستنجدت نادرة بـ«أبو عصايا»، بعد خطف نجلها الرضيع يوسف من «عبد الجبار»، خوفًا من تطور الصراع بين العائلتين، وذهب ابن «أبو عصايا» إلى الشيخ المنزلاوي يستنجد به خوفا على النجع، فطلب الشيخ منزلاوي مقابلة والده، وكانت حجته له أنه لا يصح أن تجلس زوجة ابنه فى منزل غريب به رجال، وعندما حضر حسن أبو عصايا وواجهه الشيخ المنزلاوي بذلك، فجر مفاجأة بأن نادرة التي تجسد دورها نيللي كريم، أصبحت زوجته.