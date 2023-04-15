يشهد مسلسل عملة نادرة، تطورًا في الأحداث، والجمهور دائمًا على موعد عرض مسلسل عملة نادرة على قناة cbc الیوم، خاصة أنّ الصراع اشتد بين الطرفين، بعدما أعلن حسن أبو عطايا زواجه من «نادرة» بعد وفاة زوجها شداد في الحلقات الماضية.

موعد إعادة مسلسل عملة نادرة على قناة cbc

بعد أذان المغرب مباشرة، سيتم عرض الحلقة الأساسية من مسلسل عملة نادرة في الساعة 7 ونصف، على قناة cbc، وستكون الإعادة بعد منتصف الليل في تمام الساعة 1 صباحًا.

أبطال مسلسل عملة نادرة

يجمع مسلسل عملة نادرة بين النجوم الكبار، إذ اختار محمد العدل عددًا من الفنانين لن يتكرروا في عمل واحد، منهم نيللي كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو ريه، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد القوي بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، مدير التصوير أحمد فهيم، مهندس الصوت زياد عزت، مهندس الديكور امير عبد العاطي، مصحح اللهجة عبد النبي الهواري، ملابس غادة وفيق، تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل.