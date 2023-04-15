مسلسل عملة نادرة الحلقة 24.. شبح بلال يطارد مسعود بعد إصابته بالهلوسة

شعر «مسعود» أحمد عيد، بالذنب الشديد تجاه «بلال» علي الطيب، إذ قتله عمدًا في الحلقات الماضية من مسلسل عملة نادرة، وينتظر الجمهور الليلة، مسلسل عملة نادرة الحلقة 24، خاصة بعد أصيُب مسعود بالسحر.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 24

يستيقظ مسعود أحمد عيد، من كابوس مفزع ويبدو علية التعب، وتحاول زوجته سميرة تهدئته، ويتحدث علاء مع مسعود و يخبره أن وجود نادرة في بيت حسن أبو عصايا لا يجوز ولا يتناسب مع عادات و تقاليد الصعايدة، حتى لو كانت في ضيافة زوجة حسن أبو عصايا.

أحداث مسلسل عملة نادرة

ضمن أحداث مسلسل عملة نادرة، يبدو علي مسعود الشرود وكأنه لم يسمع كلمه من حديث علاء معه، وينهض مسعود مرتبكًا بعد مشاهدته صورة شقيقه «بلال» أمامه في المرآة، ويشعر علاء بالقلق على مسعود ويصطحبه للبيت، وتعد نادرة وتجسد دورها نيللي كريم، زجاجة أخرى مليئة بالمهدئ و تعطيها لإسراء وتلعب دورها ملايم الخشت، مرة أخرى حتى يشرب مسعود ويشعر بعذاب ضميره بسبب مشاهدته الدائمة لبلال وهو يلومه على قتله له.