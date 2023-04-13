عضو شعبة الذهب: الأسعار عادلة وأفضل استثمار «الجنيهات والسبائك» (حوار)

قال عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن من أسباب ارتفاع أسعار الذهب الفترة الحالية في السوق المحلية التوترات العالمية منها المشكلات التي تحدث الآن بين الصين وتايوان، كما أن حركة العرض والطلب لها مردود قوي على الأسعار سواء بالسلب أو بالإيجاب.

وأضاف المغربي أن الأيام الماضية شهدت تراجعا ملحوظا فيما يتعلق بأسعار الذهب عالميا وأحد أسباب ذلك إعلان الكثير من البنوك المصرية عن طرح شهادات ذات عائد مرتفع، كما شهدت السوق المحلية في تلك الفترة أيضا توازنا بين الشراء والطلب.

وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية أن شراء السبائك والجنيهات بالنسبة للكثير من المواطنين أفضل من شراء مشغولات الذهب الأخري، حيث لا يقوم المواطن الفترة الراهنة بشراء الذهب للزينة مثلما كان يحدث سابقا بل يقوم المواطن بالشراء والتخزين بغرض الاستثمار وإلى نص الحوار.

ما هي أسباب ارتفاع أسعار الذهب الفترة الحالية في السوق المحلية؟

- هناك عاملان أساسيان لارتفاع أسعار الذهب الفترة الحالية في السوق المحلية، العامل الأول يرتبط بالبورصة العالمية التي تشهد ارتفاعا الفترة الراهنة والعامل الثاني إقبال المواطنين الفترة الحالية على شراء الذهب، حيث إن الطلب على الذهب أكثر من المعروض.

ما العوامل التي أثرت على ارتفاع أسعار الذهب عالميا؟

- هناك أسباب كثيرة لارتفاع أسعار الذهب عالميا الفترة الحالية منها المشكلة القائمة الآن بين الصين وتايوان، بالإضافة إلى أن هناك العديد من البنوك الأمريكية أعلنت إفلاسها الشهر الماضي كما أن عدم استقرار الاقتصاد الأمريكي الآن له تأثيراث سلبية أيضا على الذهب.

ما هي تراجع أسعار الذهب الفترة الماضية؟

أحد أسباب تراجع أسعار الذهب الأيام الماضية انخفاض البورصة العالمية، كما شهدت السوق المحلية حالة من الهدوء والتوازن بين العرض والطلب، بالإضافة إلى قيام العديد من البنوك المصرية بطرح شهادات ادخارية بعائد مرتفع.

ماذا يفضل المواطنون شراءه الفترة الحالية من الذهب؟

- يفضل العديد من المواطنين الفترة الحالية شراء السبائك والجنيهات أكثر من شراء المشغولات الأخرى وذلك لأن السبائك والجنيهات ذات مصنعية أقل كما أن المتعارف عليه عند المواطنين أن أفضل استثمار هو شراء الجنيهات والسبائك لذلك أصبح المواطنون يقومون بالشراء للخزينة وليس للزينة.

متى تصبح أسعار الذهب عادلة في السوق المحلية؟

- أسعار الذهب الفترة الحالية عادلة للغاية وتشجع المواطنين على الشراء أيضا خاصة المقبلين على الزواج.

ما توقعاتك بشأن أسعار الذهب الفترة المقبلة؟

لا يمكن لأحد أن يتوقع مستقبل الذهب الفترة المقبلة حيث تتعلق الأسعار بحركة العرض والطلب وبالبورصة العالمية.

ما هو أفضل توقيت لشراء أو بيع الذهب؟

أنصح المواطنين بعدم التفريط في الذهب خاصة الفترة الحالية وإذا اضطر المواطن لذلك يكون للضرورة القصوى وبالنسبة للشراء يستطيع المواطن شراء الذهب في أي وقت إذا يمتلك أموالا تساعده على ذلك.