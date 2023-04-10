مارس 2023.. أول تراجع في معدل التضخم منذ أغسطس 2021

في مؤشر على التعافي الاقتصادي، أظهرت البيانات التاريخية لتطور التضخم السنوي العام في مصر، الصادرة عن البنك المركزي المصري، أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل في مارس الماضي، أول تراجع في منذ أغسطس 2021، حيث أعلن «المركزي» اليوم الاثنين، أن معدل التضخم السنوي العام نما بنسبة 39.5% في مارس من 40.3% في فبراير 2023.

أول تراجع في معدل التضخم السنوي

بمراجعة بيانات التضخم على موقع البنك المركزي المصري، تبين أن الرقم المعلن اليوم من جانب «المركزي»، والمسجل في مارس 2023 عند مستوى 39.5% من 40.3% في فبراير 2023 هو أول تراجع في معدل التضخم السنوي منذ أغسطس 2021، حيث ظلت معدلات التضخم تنمو تصاعديًا خلال الفترة الماضية، قبل أن تتراجع الشهر الماضي.

رفع أسعار الفائدة 10%

كان البنك المركزي المصري، ممثلًا في لجنة السياسة النقدية، رفع أسعار الفائدة 8% في 2022، و2% في اجتماعه الأخير نهاية مارس الماضي، بهدف إحكام السيطرة على التضخم، مستهدفًا 7% (+-2) في الربع الأول من العام 2024.