«القابضة لمياه الشرب» ترفع الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر إلى الدرجة القصوى

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي رفع درجة الاستعداد القصوى، لمجابهة أي مشكلات قد تطرأ في الشبكات والمحطات لاستقبال عيد الفطر.

متابعة الشكاوي الواردة إلى الخط الساخن

ووجه المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في بيان، بتشكيل غرفة طوارئ بكل شركة من الشركات التابعة استعدادًا لإجازة عيد الفطر، ومتابعة كل الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فورا، وخاصة المشكلات المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها.

استمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع

وأكد انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى الجمهورية، واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال فترة الإجازات.

تلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ24 ساعة

وأشار إلى تواجد الكيميائيين بمعامل الشركات للقيام برفع العينات من المحطات والشبكات بصورة مستمرة، واتخاذ اللازم فورا حيال وجود أي شكاوى، بالإضافة إلى تلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ24 ساعة عن طريق الخط الساخن 125 لشكاوى المياه والصرف الصحي بجميع المحافظات، وشكاوى الصرف الصحي بالقاهرة والإسكندرية على رقم 175.

عدم ترك المياه متدفقة بشكل مستمر خلال الاستخدام المنزلي

وطالبت الشركة القابضة المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها، وذلك في أثناء التنظيف والاستعداد لعيد الفطر من خلال عدم ترك المياه متدفقة بشكل مستمر أثناء الاستخدام المنزلي، والحرص على إغلاق الصنبور بعد الانتهاء، والتأكد من سلامة جميع توصيلات المياه، والإصلاح السريع لأعطال السباكة؛ حيث تسبب الكثير من الهدر وارتفاع قيمة الفاتورة، وتلافي بعض السلوكيات الخاطئة مثل رش الشوارع بالخرطوم، مشيرة إلى أن تلك السلوكيات الخاطئة في التعامل مع المياه تؤدي إلى ضعف الضغوط في أوقات الذروة.