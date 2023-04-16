دليلك لفسحة على «قد الإيد» فى القاهرة والمحافظات للمشاركة في الاحتفالات: «تاكل وتتفسح»

ينتظرون ذلك الوقت من كل عام لقضاء لحظات سعيدة يجتمعون فيها على تناول أكلات معينة مثل الفسيخ والرنجة، ويمارسون عادات متوارثة منذ عقود بتلوين البيض. المسلمون والمسيحيون، لا فرق بينهم، يشهد هذا اليوم الخاص باحتفال شم النسيم مظاهر متعددة فى مصر وبهجة كبيرة فى الشوارع من تجمعات واحتفالات، ويحرص كثيرون على اختيار أماكن مميزة لقضاء الأوقات فيها بأسعار مناسبة.

حدائق الأزهر والفسطاط واليابانية والأورمان جاهزة لاستقبال الزوار.. والإسكندرية وشرم ودهب: البحر ينادى عُشاقه

توجد العديد من الأماكن فى مختلف ربوع مصر يمكن زيارتها والجلوس فيها والاستمتاع بأعياد الربيع وشم النسيم، أبرزها الحدائق العامة، حيث يمكن اصطحاب الأسرة والأصدقاء والخروج فى نزهة فى كثير من الأماكن مثل الحديقة اليابانية، حديقة الأزهر، الفسطاط، الحديقة الدولية، الأورمان، القناطر الخيرية، وحديقة الأسماك، أو حديقة الطفل، التى تتمتع بمساحة كبيرة جداً تصل إلى 20 فداناً، وبها منطقة مخصصة لألعاب الأطفال، وتتراوح أسعار تذاكر دخول تلك الحدائق بين 10 و20 جنيهاً.

حديقة الدراجات Bikes Park، تقع فى مدينة المستقبل، طريق مصر الإسماعيلية، أمام أكوا بارك، وهى مكان مميز لممارسة رياضة الدراجات، إما بـ«عجلتك» أو أن تستأجر «عجلة» من الداخل، إذ تحتوى الحديقة على تراك للدراجات باللون الأحمر، وبجواره تراك آخر مخصص للمشى وثالث باللون الأزرق مخصص لممارسى الجرى، كما يوجد بها جزء يشبه كوبرى استانلى بالإسكندرية، وهناك يمكن التقاط أفضل الصور، ويبلغ سعر دخول الحديقة نحو 25 جنيهاً، ومسموح بدخول الأطعمة من الخارج.

كورنيش النيل وممشى أهل مصر يُعد أكبر ممشى يتردد عليه آلاف المواطنين خلال الاحتفالات بشكل عام، ويفضله الكثير من الشباب والمصريين من محدودى الدخل ممن يحبون ممارسة رياضة الباتيناج، أو الجلوس على شط النيل على جانبى كوبرى قصر النيل وشوارع وسط البلد، بتكلفة 20 جنيهاً فقط لمن يريد الدخول إلى المطاعم والكافيهات، وبشكل مجانى لمن يجلسون بالأعلى دون النزول لمنطقة المطاعم.

مزرعة صابح، جمعية أحمد عرابى، أول طريق الإسماعيلية، مكان للراحة والاسترخاء والهدوء، والابتعاد عن صخب الأماكن العامة، كما تُعتبر خياراً مناسباً لمن يريدون قضاء يوم بأكلمه بشكل مختلف ولا يحبون تناول الفسيخ أو الرنجة، ويمكن تناول الفاكهة الطازجة المزروعة فى المكان والتى تكون نادرة مثل التوت البرى والمانجو بأنواعه، كما يمكن اختيار وجبات مختلفة من الفطير المشلتت والجبن.

قرية العزبة التى تقع فى منطقة الهرم، طريق سقارة السياحى، الجيزة، يمكن الذهاب إليها وزيارتها لتناول إفطار وطعام فلاحى وسط الخضرة مع استخدام حمام السباحة، إضافة إلى عروض ترفيهية مثل المزمار البلدى والربابة والتخت الشرقى.

وهناك أيضاً قرية الريف العربى، وهى مكان للاستمتاع بالهواء النقى والجو الريفى لمشاهدة الطبيعة والخضرة والاستمتاع بالهواء الطلق للانفصال عن العالم الخارجى، كما يقدم الريف العربى ألعاب الأكوا بارك مجاناً، ويوجد بها 4 حمامات سباحة، وما يقرب من 15 فقرة وحفلة على مدار اليوم للكبار والأطفال، كما يمكن ركوب الجِمال والخيول، وتوجد بالقرية سينما 7D - ملاهى للأطفال، إضافة إلى استوديو تصوير بالملابس التاريخية، وتقع فى منطقة الهرم، المريوطية فى اتجاه طريق سقارة السياحى، الجيزة.

ولمحبى الاختلاف والسفر وعدم الاتجاه إلى الطرق والأماكن التقليدية، يمكن السفر إلى شرم الشيخ، التى تُعد من أجمل منتجعات السياحة فى مصر، حيث توفر لزوارها كل ما يحتاجونه للإجازة والاسترخاء، ويمكن ممارسة رياضة الغطس والغوص ومختلف الرياضات المائية الأخرى، وزيارة «خليج نعمة» الذى يحتوى على ممشى طويل يطلّ على البحر الأحمر، ورحلة السفارى الصحراوية، والسوق الشعبى الذى يضم هدايا تذكارية ترتبط بالحضارة الفرعونية.

الإسكندرية وجهة الكثيرين فى أعياد الربيع

أما الإسكندرية، فهى وجهة الكثيرين فى أعياد الربيع، خاصة مع تحسن الطقس واستقرار الأحوال الجوية وإعلان الأرصاد عن وجود ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة، لذا يمكن الذهاب إلى عروس البحر المتوسط وزيارة الشواطئ الزرقاء المطلة على البحر، التى يقصدها المصطافون فى الصيف، ويمكن زيارة قلعة قايتباى وكوبرى ستانلى، بالإضافة إلى حضور الحفلات والندوات بمكتبة الإسكندرية، وأيضاً على مسرح سيد درويش، وركوب العجل فى منطقة المعمورة، وصيد السمك على البحر.

«دهب»، لمحبى المغامرات والصحراء تكون هذه المدينة ملاذاً ووجهة مناسبة لهم، حيث يوجد بها العديد من الأنشطة «رحلات السفارى، وزيارة جزيرة فرعون، وخليج فيورد، ومنتجعات الجولف، وزيارة منطقة اللاجونا وهى شاطئ رملى»، كما يوجد بها العديد من الأسواق التجارية والبازارات وأماكن التسوق البدوية، بالإضافة إلى إمكانية ممارسة رياضة اليوجا ورياضة القفز بالمظلات، ومشاهدة العديد من الحيوانات المهددة بالانقراض، كما تكثر بها الشعاب المرجانية النادرة.

ولعشاق المدن الساحلية ومشاهدة البحار، يمكن السفر إلى مدينة الغردقة، لقضاء إجازة عيد الربيع بها التى منحتها الحكومة للعمال فى القطاع الحكومى والخاص تليها إجازة تحرير سيناء وعيد الفطر، حيث تمتاز المدينة الواقعة على شاطئ البحر الأحمر بمياهها الفيروزية والرمال الناعمة وشعاب مرجانية ألوانها تخطف الأنظار، ويمكن ممارسة الأنشطة البحرية فى تلك المدينة، من السباحة والغطس والتزحلق فوق الماء، إضافة لرياضة الشراع، وصيد أعالى البحار، ورياضة الطفو، أو الاسترخاء على الشواطئ الساحرة، إضافة إلى رحلات سفارى صحراوية، والذهاب إلى مدينة قيصر وقلعتها القديمة، وبمنطقة أم الفواخير يوجد وادى الحمامات، إضافة إلى زيارة سهل حشيش، وجزيرة شدوان، ومتحف الأحياء المائية.

ومنحت الدولة لموظفيها والعاملين بها فى الإدارات والمؤسسات المختلفة إجازة بمناسبة عيد شم النسيم وأعياد الربيع، تليها إجازة عيد تحرير سيناء وعيد الفطر المبارك، ليكون الوقت مناسباً للسفر وقضاء أوقات مميزة فى العديد من الأماكن فى تلك الفترة، مع تأكيدات خبراء الأرصاد الجوية عن بدء التحسن الكامل فى الأحوال الجوية وعودة الاستقرار لتبدأ درجات الحرارة فى الارتفاع كما تتكون الشبورة المائية فى فترات الصباح الباكر، إذ يسود طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية.