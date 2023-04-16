عضو «الأعلى للشؤون الإسلامية»: الرأي النهائي في موعد عيد الفطر لدار الإفتاء

قال الدكتور عبد الغني هندي، عضو مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن ما تراه دار الإفتاء المصرية هو الرأي النهائي لموعد عيد الفطر 2023 في مصر، إذ أنه إذا ظهر الهلال في قطر وأقره الفلك يكون بذلك موعد حلول العيد.

وأوضح «هندي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك رؤية شرعية ورؤية فلكية ومن خلالها يتم معرفة الموعد، بما يثبت ميلاد النجم أو القمر الجديد، مضيفًا أنه ليس من الضروري التزام الدول العربية جميعا بموعد واحد لعيد الفطر.

هندي: قد يختلف موعد عيد الفطر من دولة لأخرى

وأضاف أنه من الممكن أن يظهر موعد عيد الفطر 2023 في بعض الدول في موعد مختلف عن دول أخرى على حسب الرؤية، مشيرًا إلى أنه هناك سعة في هذا الأمر، ولكن يبقى الرأي النهائي لرؤية دار الإفتاء المصرية.

واستشهد عضو مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيتِه وأفطروا لرؤيتِه ، فإن غُمَّ عليكم فعُدُّوا ثلاثين يومًا».

وثار خلاف حول تحديد موعد عيد الفطر 2023 في الدول العربية، إذ كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن ظاهرة كسوف الشمس المتوقع حدوثها لن يتم رؤيتها في مصر والشرق الأوسط، ولن تكون لها أي تأثير على عملية رؤية هلال شهر شوال 1444 وبالتالي غير صحيح ما يتم نشره من أخبار عن التعذر.

موعد عيد الفطر 2023

وتابع «القومي للبحوث الفلكية» أن الجمعة المقبل الموافق 21 أبريل الجاري سيكون موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2023، وفقًا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، وأن الخميس المقبل 20 أبريل سيكون نهاية شهر رمضان 2023 ، لافتا إلى أن الرأي النهائي لموعد نهاية شهر رمضان وموعد بداية شهر شوال 2023 سيكون لدار الإفتاء المصرية.

بينما مركز الفلك الدولي، كشف أن ن الحسابات الفلكية تشير إلى أن الجمعة 21 أبريل 2023 سيكون موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2023 في غالبية الدول العربية كمصر والسعودية والإمارات وغيرها، بحسب ما قاله الدكتور محمد عودة شوكت، مدير مركز الفلك الدولي

أما في عدد من الدول الأخرى، أوضح مدير الفلك الدولي، أنه من المتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك 2023 السبت المقبل 22 أبريل، وذلك دولتي عمان والمغرب والهند وبنجلادش.