ضبط 665 كيلو أسماك فاسدة بكفر الشيخ ضمن حملة مكبرة

كشف الدكتور شعبان مغنم، مدير الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر، بمديرية الطب البيطري في كفر الشيخ، أن الحملات البيطرية المكثفة من خلال الطب البيطري بالمحافظة، قد تمكنت من ضبط 665 كيلو فسيخ مملح فاسد، وذلك من خلال حملات بيطرية علي مدار أسبوع، بما يهدف لحماية قطاع كبير من المواطنين من حالات الغش التجاري، ومحاربة جشع التجار.

حملات مستمرة ومكثفة حتي عيد الفطر

وأشار "مغنم"، في تصريح لـ"الوطن"، إلى أن الحملات البيطرية مستمرة حتى عطلة عيد الفطر المبارك بهدف ضبط أي لحوم أو أسماك غير صالحة للاستهلاك الأدمي، سواء في الأسواق الحرة، أو محلات بيع الأسماك، وكذلك محلات بيع اللحوم.

التصدي بكل حزم للمخالفين

وأوضح أننا سوف نتصدى للتجار سواء بيع الأسماك المملحة أو اللحوم بكل حزم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي من حالات التلاعب، سواء خلال الاحتفال بشم النسيم، أو من خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك، والذي يقدم على الاحتفال به الملايين من أبناء محافظة كفر الشيخ.