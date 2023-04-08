توفر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي العديد من الخدمات عبر موقعها الإلكتروني، للإجابة على تساؤل المواطنين ومنها: إزاي أعرف الرقم التأميني بالرقم القومي؟، وذلك تيسيرا على المواطنين، حيث إن ​​​الرقم التأميني هو النواة الرئيسية لنظام المعلومات الخاصة بالفرد محور نظام التأمين الاجتماعي.

إزاي أعرف الرقم التأميني بالرقم القومي؟

ويمكن لأي فرد معرفة الإجابة عن سؤال إزاي أعرف الرقم التأميني بالرقم القومي؟ باتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الرابط

2- النقر على أيقونة خدمة الاستعلام عن الرقم التأمينى​ بالرقم القومى.

3- اختيار ​​بدء الخدمة.

4- يتم إدراج البيانات الشخصية المطلوبة لطالب الخدمة وهى بيانات الرقم القومى للمستعلم، والأسم الأول للأم.

5- يتم إضافة علامة (صح) على أيقونة أنا لست روبوت.

6- يتم الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

7- بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأمينى بالرقم القومي

إزاي أعرف الرقم التأميني بالرقم القومي؟

وتختص الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بتوفير الحماية الاجتماعية للقوي العاملة فى مصر من خلال التأمين عليهم تحت مظلة التأمين الاجتماعي، وتحصيل الاشتراكات المقررة، الاستثمار الأمثل لفائض الأموال من خلال صندوق الاستثمار، صرف المستحقات التأمينية فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل.

فضلا عن صرف تعويـض عن الأجر المستحق خلال فترات العجز الجزئي المؤقت نتيجة إصابة عمل أو نتيجة مرض ونفقات الانتقال لجهة العلاج وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالقطاع الخاص، صرف تعويض البطالة المستحق خلال فترات التعطل عن العمل.​

وتتيح الهيئة عبر موقها الإلكتروني الاستعلام عن خدمات المؤمن عليهم ، خدمات أصحاب الأعمال، خدمات أصحاب المعاشات ، خدمات المستفيدين، خدمات لغير المصريين، كما تتاح خدمة العمالة غير المنتظمة، وخدمة تسجيل رقم تأميني، والتأمين على العمالة غير المنتظمة، وعرض السيارات المملوكة لمالك، واستعراض كشف حساب السيارة ، والتتأمين على عمال النقل البحري وغير ذلك.