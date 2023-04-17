اماكن للخروج في العيد للشباب والأطفال بالعريش.. بينها حديقة الكوثر

تستعد محافظة شمال سيناء لعيد الفطر المبارك، بتجهيز عدد من الساحات والحدائق والأماكن، التي يتمكن الأهالي من التنزه بها وقضاء إجازة عيد الفطر 2023، ونستعرض فيما يلي، أماكن للخروج في العيد للشباب والأطفال بالعريش.

وتستعرض «الوطن» أهم المناطق والحدائق التي يستطيع الأهالي والعائلات التنزه بها وقضاء إجازة العيد مجانًا أو بتكلفة مادية بسيطة.

أماكن للخروج في العيد للشباب والأطفال بالعريش

وقال حسام النصايرة في حديثه لـ«الوطن»، وهو أحد الشباب المشاركين في تجهيز واحة الفيروز القريبة من وسط مدينة العريش، بعد استئجارها من مجلس المدينة بالمشاركة، وأيضًا القريبة من ساحل البحر، إنه تم تجهيز ساحة الفيروز بشكل راقي، وإضافة عدد من الألعاب وأماكن لجلسات العائلات بأسعار رمزية.

أماكن خروج في عيد الفطر مجانًا بالعريش

وقال إيهاب بكير سكرتير مجلس مدينة العريش، في حديثه لـ«الوطن»، إنّ شاطئ العريش تم تجهيزه من الخلفاء الراشدون حتى بساطة، والدخول لمنطقة الشاطئ بالمجان، علاوة على وجود متسع في أبو صقل والريسة والمساعيد على البحر مباشرة.

وأضاف أنّ هذه المناطق جميعها تتميز بخدمات أهلية وحكومية، مثل المطاعم والكافيهات، ومعسكرات المسنين، وذوي الاحتياجات الخاصة، التي يتم إنشاؤها على بعض الارتكازات المخصصة بمنطقة مكسيم والخلفاء.

وذكر مجلس مدينة العريش في بيان له، أنّ جميع الشواطئ والمتنزهات بالعريش مجانية، سواء التي توجد على ساحل البحر أو بوسط المدينة، بما فيها حديقة المالح، وأن الألعاب الموجودة يمكن استخدامها برسوم مادية بسيطة.

تجهيز حديقة الكوثر بوسط الشيخ زويد

وفي الشيخ زويد، أكد قسم الإدارة الهندسية بمجلس المدينة في بيان، أنه تم تجهيز حديقة الكوثر لدخول الأهالي والمتنزهين مجانًا، وهي أولى الحدائق العامة التي يتم تشييدها بشكل حضاري بوسط المدينة.