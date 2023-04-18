نصائح مهمة عند شراء وتناول الفسيخ والملوحة

كشف الدكتور عاطف سعد عبد المنعم عشيبة، وكيل معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية، عن عدد من النصائح عند شراء الفسيخ والملوحة والسردين، التي يكثر الطلب عليها خلال احتفالات عيد الفطر وشم النسيم، نظرا لخطورة البكتريا التي تحتوي عليها الأسماك المحفوظة بطريقة سيئة، الأمر الذي قد يتسبب في حدوث حالات التسمم المميت.

شراء الفسيخ من مصادر موثوقة لضمان النظافة

شدد على ضرورة شراء الفسيخ من مصادر موثوقة، لضمان النظافة بقدر المستطاع، لتجنب مصادر التلوث الغذائي، على أن تكون عملية التمليح تمت في براميل خشبية وليست في صفائح مغلقة، حتى لا تتوافر البيئة اللاهوائية، التي تساعد على تكاثر ميكروب الكلوستريديم بوتيولينم الخطير، الذي يسبب التسمم الغذائي للإنسان، كما يمكن تجميد الفسيخ قبل استخدامه لمدة 48 ساعة، لقتل ما به من طفيليات، إذا كان قد تم تمليحه لفترة غير كافية.

يجب عصر الليمون على الفسيخ

تابع: يجب عصر الليمون على الفسيخ، حيث إن هذا الوسط الحامضي لا يناسب وجود البكتريا، كذلك يمكن قلي الفسيخ في الزيت قبل تناوله، موجها بالحرص على عدم تناول كميات كبيرة منه، لمحتواه المرتفع من الملح خصوصا لمرضى ضغط الدم.

ولفت إلى أهمية تناول كميات كبيرة من الخضروات كالبصل الأخضر والخس والترمس، نظرا لأنها تساعد في التخلص من الملح، حيث تمتصص الملح الزائد وتطرده في البراز، مع الحرص على غسل تلك الخضروات جيدا، مع استخدام الخل، لتجنب الإصابة بالدودة الكبدية.

وأوضح أن للخضروات مجموعة من الفوائد، فمثلا البصل الأخضر مفيد لمرضى السكري، وهو قاتل أيضا للبكتريا، وبه مادة مضادة للأكسدة، تخلص الجسم من الشقوق الحرة، أما الخس فيحتوي على فيتامينات وعناصر معدنية، وبالنسبة للترمس، مفيد لمرضى السكري الذين لا يعتمدون على الأنسولين، علاوة على احتوائه على بروتين نباتي.