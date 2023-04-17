التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه في مشاجرة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالخصوص بالتصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه خلال مشاجرة نشبت بينه وبين آخر، بسبب معاتبة المجني عليه للمتهم، لقيامه بمعاكسة ابنة أحد أصدقائه، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة.

مصرع شخص بالخصوص

وكانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد ورود بلاغ بحدوث مشاجرة بدائرة القسم بين طرفين ووجود متوف.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من «أحمد ع ع»، 35 سنة، عاطل، متوف، إثر إصابته بجرح طعني نافذ بالصدر وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة، و«محمد خ م»، 28 سنة، سائق، مقيم بدائرة القسم وذلك بسبب معاتبة المجني عليه للمتهم، لقيامه بمعاكسة فتاة نجلة أحد أصدقاء الأول، وتطورت لمشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض «سكين».

ضبط المتهم

وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم، وحُرر محضر، وتولت النيابة التحقيق.

وأوضح عماد قزامل لـ«الوطن»، أن المتهم يواجه وفق التحقيقات الجارية تهمة ضرب أفضى إلى موت بسبب مشاجرة وحيازة سلاح بدون ترخيص، وعقوبتها السجن وتغلظ العقوبة وتصل للاعدام في حال ثبوت سبق الإصرار والترصد.