إقبال متوسط على حديقة الحيون بالزقازيق في يوم شم النسيم بسبب الصيام والحر

تشهد حديقة الحيوان بمحافظة الشرقية اليوم إقبالا متوسطا من الزوار، يأتي هذا بالتزامن مع احتفالات المصريين بشم النسيم، ونظرا لارتفاع درجات الحرارة في ساعات النهار مع الصيام، قل الاقبال على المتنزهات والحدائق والميادين العامة.

ويقول أيمن لطفي مدير عام حديقة الحيوان بمحافظة الشرقية في تصريح لـ«الوطن» إن الحديقة منذ بدء ساعات العمل الرسمية تستقبل الزوار بالتزامن مع الاحتفال بيوم شم النسيم، لافتا إلى أن الاقبال متوسطا في ساعات الذروة وارتفاع درجات الحرارة مع توقيت الصيام، معلقا: الزيارات يوم عيد القيامة كانت أكثر بطريقة ملحوظة مقارنة بشم النسيم..

التنزه بحديقة الحيوان بيوم شم النسيم

وقالت ميرنا سعيد، إحدى مرتادات الحديقة في صحبة زوجها وأطفالها إنهم اعتادوافي كل يوم شم النسيم التنزه في حديقة الحيوان مع اصطحاب الطعام من أسماك مملحة ومشروبات غازية، لافتة إلى أن أطفالها أرادوا تنفيذ عادتهم السنوية رغم الصيام، وخرجوا للتنزه رغم ارتفاع الحرارة والصيام، وأنهم سيتناولون الإفطار في أحد المطاعم ويكملوا اليوم خارج المنزل.

حديقة الحيوان اقتصادية ومناسبة للشم النسيم

وقالت مارينا أشرف إنها قضت عيد القيامة المجيد قبل يوم شم النسيم مع أسرتها مع العائلة في محافظة القاهرة، بينما اعتادت قضاء شم النسيم في الزقازيق وقصدت حديقة الحيوان رفقة طفليها وتناول الرنجة خاصة بعد صيام الايام الماضية، لافتة إلى أن حديقة الحيوان من أكثر الأماكن الاقتصادية والمناسبة لاحتفال شم النسيم في الزقازيق.

حديقة الحيوان تستقبل الزوار بشم النسيم

وأشار مدير عام حديقة الحيوان إلى أن الحديقة استعدت لاستقبال الزوار في شم النسيم، لافتا إلى تمتع الحديقة بضمها لعدد من الحيوانات والزواحف والأشجار والمساحة الشاسعة التي يحبها الزوار، لافتا إلى أن الحديقة تعمل تحت إشراف الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، ومحمود حنفي مدير الشؤون المالية والإدارية بالإدارة المركزية، مؤكدا استعدادات الحديقة لاستقبال عيد الفطر المبارك خلال أيام قليلة.

تأمين الاحتفالات

وشهدت شوارع مدينة الزقازيق تواجدا أمنيا من رجال الأمن بمديرية أمن الشرقية لتأمين الاحتفالات والمواطنين خلال عطلة شم النسيم بالشوارع والميادين والمتنزهات العامة.