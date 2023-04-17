مسلسل جميلة الحلقة 26.. هل ستنجح خطة مي في الزواج من أكرم سرًا؟

يعرض مسلسل جميلة الحلقة 26 بطولة ريهام حجاج، مساء اليوم والذي يشهد مصير علاقة أكرم شقيق جميلة ويقوم بدوره نبيل عيسى، وصديقته مي التي تقوم بدورها مروة الأزلي، وذلك بعد نجاح خطة مي في العودة إلى أكرم الذي صدّق كذبتها بشأن ضغط جميلة عليها لقبول مليون جنيه مقابل تخليها عنه، وتسجيل ذلك بصوتها حتى تضمن عدم عودتها لشقيقها بشكل نهائي.

مسلسل جميلة الحلقة 26 بطولة ريهام حجاج

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 26 بطولة ريهام حجاج، ستظهر خلال الأحداث، نجاح الخطوة التي قرر أكرم اللجوء إليها وهى الزواج من صديقته مي سرًا دون معرفة أحد، أم سيفشل هذا المخطط خصوصًا وأن أمير صديق أكرم ويقوم بدوره أحمد الشامي، عبّر له عن تخوفه من هذا الزواج، والشك في كل ما قالته مي بشأن أنها تعرضت لضغط من قبل جميلة للابتعاد عن أكرم.

أحداث مسلسل جميلة

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 25، عادت مي إلى أكرم، بعد رفض جميلة منحها مليون جنيه وتأكيدها أنها تكذب على شقيقها ولم تكن حاملًا من الأساس، وأخبرت مي صديقها أكرم أنها فعلت ذلك بسبب خوفها من جميلة، وقيامها بالإبلاغ عنها بسبب الأحكام القضائية الصادرة ضدها.

أزمات في عائلة جميلة

وطلبت مي من أكرم أن تكون عودتهما بشكل سري، وبالفعل ذهب الأخير لصديقه أكرم دون أن يخبر مي، ويطلب منه إحضار مأذون لعقد قرانه على مي، إلا أن الأخير حذره من هذه الخطوة ومن مي التي تكذب عليه.