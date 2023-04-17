مسلسل جميلة الحلقة 25.. مواجهة بين ريهام حجاج وزوج شقيقتها تنتهي بالطرد

شهد مسلسل جميلة الحلقة 25 بطولة ريهام حجاج، مواجهة بين جميلة وشريف المحامي زوج شقيقتها ويقوم بدوره هشام إسماعيل، بعد ذهاب جميلة إلى مكتب المحاماة الذي يملكه والدها الراحل، ويديره شريف، وسألته عن سبب وجوده بالمكتب، ليؤكد لها أنه يديره بموجب توكيل من والدها، إلا أنها بموجب وفاة الأب يعد التوكيل لاغيًا.

مسلسل جميلة الحلقة 25 بطولة ريهام حجاج

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 25 بطولة ريهام حجاج، حاولت جميلة طرد شريف من مكتب المحاماة، وذلك بعد اعتداءه بالضرب على شقيقتها آية وتقوم بدورها سامية عاطف، وتطليقها وطردها من المنزل ليلًا، وطلبت منه استعادة الممتلكات التي سرقها من شقيقتهها.

أحداث مسلسل جميلة

ويؤكد لها شريف أن كل ما حصل عليه من شقيقتها هو حقه ولن يعود لها أي شئ، ولمّح إلى سوء سمعة العائلة التي تزوج منها، وتعنفه جميلة بسبب كلماته، ليؤكد لها أن زوجها هى الأخرى لو نما إلى عمله ما عرفه عن عائلتها ووالدتها شهيرة وتقوم بدورها سوسن بدر سيطلقها هى الأخرى.

أزمات مسلسل جميلة

ورفض شريف الخروج من مكتب المحاماة، إلا أن جميلة استعانت بضابط شرطة من أصدقاءها، الذي طلب من شريف مغادرة المكتب الذي أصبح ملك جميلة بناء على وصية والدها قبل وفاته، واضطر شريف للامتثال ومغادرة المكتب.