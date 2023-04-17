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مسلسل جميلة الحلقة 25.. أكرم يصدق كذبة مي بشأن ضغط ريهام حجاج عليها

كتب:

هبة أمين
04:31 م | الإثنين 17 أبريل 2023
نبيل عيسى في مسلسل جميلة

نبيل عيسى في مسلسل جميلة

شهد مسلسل جميلة الحلقة 25 بطولة ريهام حجاج، عودة أكرم شقيق جميلة ويقوم بدوره نبيل عيسى، إلى صديقته مي وتقوم بدورها مروة الأزلي، رغم تخليها عنه في السابق والابتعاد عنه بعدما عرضت عليها جميلة مليون جنيه، ووافقت مي على هذا العرض، بعد علمها بأن أكرم لن يحصل على حقه في ميراث والده الذي كتبه كاملًا باسم جميلة فقط.

مسلسل جميلة الحلقة 25 بطولة ريهام حجاج

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 25 بطولة ريهام حجاج، فوجئ أكرم اثناء تواجده بالمطعم الذي يملكه، بوجود صديقته مي أمامه، ومن شدة حبه لها اضطر للاستماع إليها، وعاتبها على تخليها عنه وقبول عرض جميلة ومبلغ المليون جنيه بعد تأكدها أنه لن يحصل على ميراثه.

أحداث مسلسل جميلة

وكذبت مي على أكرم، بتأكيدها أن التسجيل الصوتي الذي استمع إليه أثناء قبول عرض جميلة المالي والتخلي عنه، تم بناء تحت ضغط منها، وأن جميلة هددتها بالسجن وإبلاغ وحدة الأحكام الجنائية للقبض عليها، وفي الوقت الذي كان أكرم فيه غاضبًا من مي إلا انه صدق روايتها.

أزمات عائلة جميلة

وطلبت مي من أكرم العودة لبعضهما البعض مجددًا، بشرط عدم إخبار جميلة أو أي من أصدقاءهما بشأن استئناف علاقتهما، حتى لا تقوم جميلة باستغلال الأحكام القضائية الصادرة ضدها والإبلاغ عنها، وهو ماوافق عليه أكرم.

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بقلم هبة أمين