مسلسل جميلة الحلقة 25.. هشام يعاتب نيرمين لإنقاذها زياد

شهد مسلسل جميلة الحلقة 25 بطولة ريهام حجاج، عتاب هشام ويجسد دوره أحمد وفيق، لنيرمين طليقة صديقه زياد الذي تزوجها سرًا وتؤدي دورها عبير صبري، بشأن تحذيرها لزياد ويلعب دوره هاني عادل، من وجود مواد مخدرة في حقيبة داخل مكتبه، بهدف إلقاء القبض عليه متلبسًا بعد إبلاغ الشرطة، بناء على الخطة التي وضعتها زوجته شيري وتجسد دورها يسرا اللوزي.

مسلسل جميلة الحلقة 25 بطولة ريهام حجاج

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 25 بطولة ريهام حجاج، قالت نيرمين، إنها لن تسمح بإيذاء طليقها زياد والزج به في السجن، حرصًا على سمعة ابنهما يونس وحتى لا يعاير طيلة حياته بسبب سمعة والده، وعاتبته بالاستماع إلى شيري وتدبير مكيدة لزياد دون جميلة.

أحداث مسلسل جميلة

وأخبرها هشام أنه في حيرة من أمره، خصوصًا أنّ شيري ستعرف أنها هي من حذرت زياد بعدما يخبر الأخير جميلة أن نيرمين هي التي حذرته وبدوره يصل الكلام لشيري، بالرغم من عدم معرفة أحد بهذه الخطة غيرهما، إلا أن نيرمين طمأنته بأنها ستقول كلامًا مغايرًا لشيري وستخبرها بما حدث بنفسها ولكن بطريقة أخرى.

وقالت نيرمين لشيري، خلال تواجدها بمنزلها، أنها كانت متواجدة في عيادة زياد بشأن مصاريف ابنهما، ووصلت حقيبة من شخص مجهول، ووجد زياد بها مخدرات، وعلى الفور اتهم شريف زوج شقيقة جميلة ويجسد دوره هشام إسماعيل بأنه دبر هذه الحيلة للقضاء عليه.