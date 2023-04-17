مسلسل جميلة الحلقة 25.. نيرمين ترسل ابنها لمنزل ريهام حجاج للتجسس عليها

شهد مسلسل جميلة الحلقة 25 بطولة ريهام حجاج، اتفق نيرمين طليقة زياد وتقوم بدورها عبير صبري، مع صديقتها شيري وتقوم بدورها يسرا اللوزي، على إرسال ابنها يونس ليعيش في منزل طليقها زياد وزوجته جميلة ويقوم بدوره هاني عادل، وذلك بهدف نقل الأخبار إليها وما يحدث داخل المنزل، خصوصًا مع تواجد شهيرة والدة جميلة وتقوم بدورها سوسن بدر، وشقيقتها آية وتقوم بدورها سامية عاطف.

مسلسل جميلة الحلقة 25 بطولة ريهام حجاج

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 25 بطولة ريهام حجاج، ذهبت شيري إلى منزل نيرمين، لنقل أخبار جديدة إليها بشأن طلاق آية شقيقة جميلة من وجها شريف ويقوم بدوره هشام إسماعيل، تشعر نيرمين بالفرح الشديد وتتمنى أن يحصل الطلاق أيضًا بين جميلة وزياد.

أحداث مسلسل جميلة

وتؤكد كل من شيري ونيرمين، أن هناك أمورًا كثيرة تحدث داخل منزل زياد وجميلة عليهما معرفة تفاصيلها، وتصل نيرمين إلى حل سحري من وجهة نظرها وهو إرسال جاسوسًا صغيرًا لينقل لها بالصوت والصورة كل ما يحدث، لتعبر شيري عن سعادتها بهذا الاقتراح وتؤكد لها أن هذا الجاسوس هو ابنها يونس.

أزمات عائلة جميلة

وعندما يصل الطفل يونس إلى منزل جميلة بصحبة والده زياد، تصطحبه جميلة معها للغرفة وتقدم له ساعة هدية يفرح بها، ويخبرها أنه يتمنى أن تنجب له طفلًا ولدًا، كما يتمنى أن تفعل والدته ذلك من زوجها، لتخبره جميلة أن والدته نيرمين ليست متزوجة، إلا أن الطفل بعد تردد أخبرها بعلاقة نيرمين وهشام صديق والده ويقوم بدوره أحمد وفيق.