مسلسل جميلة الحلقة 25.. ريهام حجاج تكتشف علاقة نيرمين وهشام

شهد مسلسل جميلة الحلقة 25 بطولة ريهام حجاج، اكتشاف جميلة، وجود علاقة بين نيرمين طليقة زوجها زياد وتقوم بدورها عبير صبري، وصديقه هشام ويقوم بدوره أحمد وفيق، الأمر الذي سبب لها صدمة من هول المفاجأة التي لم تكن تتوقعها، والتي كشف عنها الطفل يونس نجل زوجها زياد ويقوم بدوره هاني عادل.

مسلسل جميلة الحلقة 25 بطولة ريهام حجاج

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 25 بطولة ريهام حجاج، تقرر نيرمين بالاتفاق مع صديقتها شيري وتقوم بدورها يسرا اللوزي، إرسال ابنها يونس إلى منزل طليقها زياد وزوجته جميلة، للتجسس عليهما ونقل أخبارهما إليها.

أحداث مسلسل جميلة

ذهبت نيرمين بصحبة طفلها يونس إلى عيادة طليقها زياد، من أجل اصطحابه إلى منزل جميلة للمكوث عندهما عدة أيام لانشغالها، وبدا على الطفل خوفه الشديد من والدته التي لقنته بعض الكلمات التي يقولها أمام والده ولكنه تلعثّم ولم يستطع النطق بها.

أزمات في عائلة جميلة

وصل زياد بصحبة ابنه يونس إلى المنزل واستقبلته جميلة، وجلست بمفردها بصحبة يونس ومنحته ساعة جديدة، وأخبرها عن أمنيته بأن تنجب له طفلًا تسميه تميم، وتنجب والدته أيضًا طفلاً ويطلق عليه نفس الاسم، ضحكت جميلة وأخبرته أن والدته ليست متزوجة حتى تنجب، ولكن يونس كشف لها أن والدته نيرمين على علاقة بهشام صديق والده، وأخبرها بشأن مقطع الفيديو الذي صوره لهما على هاتفه.