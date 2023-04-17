مسلسل جميلة الحلقة 26.. ريهام حجاج تكتشف سر والدتها

شهد مسلسل جميلة الحلقة 26 بطولة ريهام حجاج، اكتشاف جميلة سر والدتها شهيرة وتقوم بدورها سوسن بدر، ومعرفة انتحالها شخصية إحدى السيدات التي توفيت منذ 35 عامًا، الأمر الذي أصابها بصدمة، واستدعت شقيقها أكرم على وجه السرعة ويقوم بدوره نبيل عيسى، للحضور إلى منزلها سريعًا، لطرح هذه الأزمة في حضور والدتها وشقيقتها آية وتقوم بدورها سامية عاطف.

مسلسل جميلة الحلقة 26 بطولة ريهام حجاج

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 26 بطولة ريهام حجاج، ذهبت جميلة إلى مكتب المحاماة الخاص بوالدها الراحل، بعد طردها شريف زوج شقيقتها ويقوم بدوره هشام إسماعيل، وبدأت في البحث بجميع الملفات الموجودة في غرفة الحفظ.

أحداث مسلسل جميلة

ووقع بين يدي جميلة، ملفًا يحمل اسم والدتها شهيرة علام، وعنوان لمنزل في مصر الجديدة، وذهبت بدورها إلى العنوان لتلتقي إحدى السيدات وتطلب منها مقابلة شهيرة علام، لتخبرها أنها توفيت من 35 عامًا، لتكتشف جميلة انتحال والدتها شخصية هذه السيدة المتوفية.

أزمات عائلة جميلة

تصل جميلة إلى منزلها، لتجد شقيقها أكرم الذي طلبت منه الحضور وشقيقتها آية ووالدتها شهيرة، وهي تمسك بيديها الملف، وتسأل والدتها بقولها: إنتي مين؟ لترتبك شهيرة ولا تستطيع الرد وتحاصرها جميلة بتأكيدها أنها انتحلت شخصية غير شخصيتها الحقيقية، وتسألها بقوة من هي صباح؟ لترد والدتها بقولها: أنا صباح.