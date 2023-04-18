مسلسل جميلة الحلقة 26.. أزمة بين شيري وهشام بسبب زواجه من نيرمين

شهد مسلسل جميلة الحلقة 26 بطولة ريهام حجاج، أزمة بين هشام ويقوم بدوره أحمد وفيق، وزوجته شيري وتقوم بدورها يسرا اللوزي، بعد اكتشاف الأخيرة علاقته بصديقتها نيرمين وتقوم بدورها عبير صبري، وزواجه منها سرًا، وعنفتّه شيري بسبب فعلته، وأكدت له أن عليه تحمل نتيجة أفعاله خصوصًا وأنه فضّل اللعب بمفرده بعيدًا عنها.

مسلسل جميلة الحلقة 26 بطولة ريهام حجاج

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 26 بطولة ريهام حجاج، ذهبت جميلة إلى عيادة هشام، وهددته بفضح علاقته بنيرمين طليقة زوجها وصديقه زياد ويقوم بدوره هاني عادل، إذا لم يقم بنفسه بإعلان هذه العلاقة، ووصفتها بأنها بمثابة خيانة لصديق عمره.

أحداث مسلسل جميلة

وحاول هشام الدفاع عن نفسه أمام جميلة، وتأكيده كذبًا أن زواجه من نيرمين، جاء بسبب سوء علاقته وحياته مع زوجته شيري، وأنه لم يقصد بعلاقته مع نيرمين خيانة صديقه، وفي الوقت نفسه كانت السكرتيرة الخاصة به تتجسس على ما يدور بينه وبين جميلة.

أزمات في عائلة جميلة

واصطحب هشام زوجته شيري، إلى أحد المطاعم موجهًا لها عزومة على الغذاء، وعبرت شيري عن عدم ارتياحها لهذه الدعوة، وأنه يخبئ شيئًا ما يغضبها، إلا أنها فاجئته بأنه تزوج من نيرمين، وقامت بالقاء طبق الطعام عليه، وقبل مغادرتها طلبت منه تحمل نتيجة أفعال.