مسلسل جميلة الحلقة 26.. ريهام حجاج تواجه هشام بحقيقة زواجه من نيرمين

شهد مسلسل جميلة الحلقة 26 بطولة ريهام حجاج، ذهاب جميلة إلى عيادة دكتور هشام ويقوم بدوره أحمد وفيق صديق زوجها زياد، لتخبره بأنها أصبحت على علم بحقيقة علاقته بنيرمين طليقة زياد وتقوم بدورها عبير صبري وزواجه منها، وتوجه اللوم الشديد بسبب هذه العلاقة التي تعتبرها خيانة لصديقه زياد ويقوم بدوره هاني عادل، وإخفاء هذه العلاقة عن الجميع.

مسلسل جميلة الحلقة 26 بطولة ريهام حجاج

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 26 بطولة ريهام حجاج، يدافع هشام عن نفسه أمام جميلة، ويؤكد لها أن زواجه من نيرمين طليقة صديقه جاء هربًا من جحيم زوجته شيري وتقوم بدورها يسرا اللوزي، وأن الأمر لا يقصد منه خيانة صديقه كما تقول هي.

أحداث مسلسل جميلة

وتطلب جميلة من هشام سرعة إعلان زواجه من نيرمين، وأن يخبر صديقه زياد وزوجته شيري بشأن هذه العلاقة، ومنحته فرصة للقيام بذلك، محذرة إياه إذا لم يقم بذلك بنفسه، ستتدخل هي وتخبر زوجها زياد بكل ما عرفته.

أزمات عائلة جميلة

يذهب هشام إلى منزل نيرمين، ويعنفها بسبب إرسال ابنها يونس إلى منزل جميلة في هذا التوقيت، وقيامه بإخبار جميلة بشأن علاقتهما، إلا أن نيرمين لم تلق اهتمامًا بسبب معرفة جميلة، وقالت إن الأمر لا يفرق معها من الأساس.