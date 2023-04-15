صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة» بزيادة 25% لـ5.2 مليون أسرة

بدأ مستفيدو برنامج «تكافل وكرامة»، اليوم السبت، صرف دعم شهر أبريل 2023، بزيادة قدرها 25%، وذلك لـ5.2 مليون أسرة، تشمل 22 مليون مواطن.

شروط برنامج الدعم النقدي «تكافل»

وأشارت وزارة التضامن، عبر موقعها الرسمي، إلى أن شروط التقديم لبرنامج الدعم النقدى «تكافل»، تتمثل في أن يكون الأسرة لديها أطفال، وعلى الأقل طفل واحد، من سن الميلاد حتى 18 سنة، كما يشترط تسجيل الأطفال من 6 سنوات في المدارس، والحضور بانتظام بنسبة لا تقل عن 80% من أيام المدرسة.

ولفتت الوزارة إلى أن من أبرز شروط الحصول على الدعم النقدي «تكافل»، أن تكون الأسرة المتقدمة للحصول على الدعم ذات مستوى معيشي متواضع جدا، ولا تمتلك سيارات أو جرارات، أو تتقاضى مرتب ثابت.

شروط الدعم النقدي «كرامة»

وأوضحت الوزارة، أنه يشترط للحصول على الدعم النقدي «كرامة»، أن يكون الفرد ذو الإعاقة لديه عجز يمنعه عن العمل بشكل منتظم، أو أن يكون مريضا بمرض مزمن يعجزه عن الكسب والعمل، ويثبت درجة العجز من القوميسيون الطبي، كما يشترط عدم حيازته أرض زراعية أكثر من فدان، أو سيارات موديل بعد عام 2000.