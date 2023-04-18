رئيس المصرف المتحد: 6 فوائد للعمل التطوعي أبرزها «التنمية المجتمعية»

قال أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، إنّ تطبيقات ثقافة العمل التطوعي تمثل 80% من أعمال التنمية المجتمعية المستدامة بالمصرف المتحد، خاصة أنّ العمل التطوعي يمهد الطريق نحو التمكين الاقتصادي والاجتماعي لفئات المجتمع المختلفة، خاصة المهمشة، وعلى رأسها المراة والشباب.

مفهوم العمل التطوعي العام

وأضاف القاضي، خلال كلمتف في فيلم تسجيلي بعنوان «افتح أبواب الخير»، الذي أعده فريق من المتطوعين من أبناء المصرف المتحد ممثلين عن 68 فرعا والإدارات المركزية، ويبث عبر صفحات المصرف المتحد على مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ مفهوم العمل التطوعي العام يقوم على أساس تقديم خدمة للأفراد أو المجتمع دون مقابل، من خلال المشاركة في المبادرات المجتمعية ومساعدة الآخرين بتقديم خدمة أو خدمات بسيطة تترك أثرا عميقا في نفوس المستفيدين وتساعدهم علي إحداث تغيير ملموس في حياتهم.

وسلط الفيلم التسجيلي الذي لم تتجاوز مدته 4 دقائق، الضوء على أهمية العمل المجتمعي التطوعي والمبادرات والمشروعات التي شارك فيها فريق عمل المصرف المتحد خلال 2022 أبرزها حملات الإطعام والاعمار في برنامج حياة كريمة والقوافل الصحية للكشف عن الأمراض المزمنة لأطفال المدارس والكبار، والكشف عن الأمراض لذوي الهمم في عدد من محافظات الجمهورية، ومنها «جنوب سيناء – الاقصر – القاهرة – أسيوط - الوادي الجديد – القليوبية».

أهم 6 فوائد للعمل التطوعي

وأبرز القاضي في رسالته، أهم 6 فوائد للعمل التطوعي، وهي «تعزيز وتقوية المهارات المجتمعية والوعي العام بالقضايا المجتمعية، واكتشاف وتطوير المهارات القيادية، وتعزيز الثقة بالنفس للمتطوع وشعوره بالرضا والسعادة، وزيادة إنتاجية الفرد، والإعمار والتنمية وإسعاد الغير، وزيادة خبرة الفرد وإثراء تجاربه».