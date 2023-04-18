أسعار مصيف دهب 2023.. الليلة تبدأ من 300 جنيه

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن أسعار مصيف دهب في عام 2023 مناسبة لجميع الفئات، والإقامة بها أقل من المدن السياحية الأخرى، إذ تشهد إقبالا كبيرا من السائحين.

وأضاف في تصريح لـ«الوطن» أن مدينة دهب تمتلك شواطئ بطول 60 كيلو متر تقريبا من شرم الشيخ حتى نويبع، وتضم 125 منشأة سياحية بين فنادق، موتيلات، مخيمات بالإضافة إلى وجود شقق سياحية، بإجمالي 3000 غرفة تقريبا.

اشار إلى أن دهب أصبحت قبلة للسياحة المصرية حيث يقبل آلاف من الشباب على زيارة مدينة وقضاء إجازة الصيف.

أسعار مصيف دهب 2023

وتتراوح أسعار مصيف دهب 2023 بين 300 إلى 2500 جنيه في الليلة، بالنسبة للفنادق الموجودة في منطقة العسلة والمسبط، حسب الموقع ومستوى الغرفة، إذ يعد موسم الصيف والأعياد من المواسم التي تشهد نسبة أشغال مرتفعة في المدن السياحية خاصة في مدينة دهب التي أصبحت المقصد الأول لطلاب الجامعات المصرية بسبب سعرها الذي يعد في متناول الجميع.

وبحسب تصريحات محافظ جنوب سيناء، أسعار مصيف دهب 2023 تناسب المصريين والأجانب حيث يوجد فنادق خمس نجوم وأسعارها تبدأ من 2000 حنيه حتى 7000 جنيه للغرفة المزدوجة.

أسعار الشقق في مصيف دهب

ومن جهة أخرى، قال سالم موسى من سكان مدينة دهب في تصريحات لـ«الوطن» إن السبب الأول في الإقبال السياحي المتزايد على المدينة هي المقومات الطبيعية، وأسعار الإقامة المناسبة.

أكد أن أسعار مصيف دهب 2023 يعد الأفضل على مستوى محافظة جنوب سيناء ومصر، فهناك شقق سكنية تبدأ أسعارها في الليلة الواحدة من 1000 إلى 2000 وهي تكفي أسرة مكونة من أربعة أفراد أي أن سعر الإقامة للفرد 500 جنيه، وقد نقل إذا كانت الشقة بعيدة عن الممشى السياحي والشاطئ.