تشييع جثامين 3 شباب من قرية واحدة ببني سويف لقوا مصرعهم في حادث

خيمت حالة من الحزن الشديد على أهالي قرية «باروط» التابعة لمركز بني سويف، عقب مصرع 3 شباب من أبناء القرية في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي اثناء عوتهم من عملهم أمس الاثنين.

حالة حزن بقرية باروط في بني سويف

وتسببت وفاة الشباب الثلاثة في صدمة كبيرة لآصدقائهم والمقربين منهم من وأبناء القرية بشكل عام، ونشر عدد من رواد موقع التواصل الإجتماعي صور الشباب المتوفين، داعين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته.

وقال محمود سعد، من أبناء القرية «لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون توفي 3 من خيرة شباب القرية في حادث انقلاب سيارة مكيروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بنطاق حلوان»، لافتا إلى انهم كانوا في طريق العودة من عملهم بالقاهرة إلى محل إقامتهم بالقرية.

«باروط» تتشح بالسواد لفراق 3 من أبنائها

وتابع، بأن قرية باروط في بني سويف اتشحت بالسواد حزنًا على وفاة الشباب الثلاثة، وهم محمود أبو الخير محمود، ومحمد أحمد توفيق، وباسم خميس عويس، ويشهد الجميع على أنهم كانوا مثالاً للأدب والشهامة نسأل الله في هذة الأيام المباركة أن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهمنا الصبر على فراقهم.

وشيع أهالي قرية باروط جثامين الشباب الثلاثة إلى مثواهم الأخير بمقابر القرية، في مشهد جنائزي مهيب شارك فبه المئات من أبناء القرية والقرى المجاورة، وسط حالة من الحزن والصدمه كانت تنتاب جموع المشيعين.