أسعار السمك اليوم الثلاثاء 11-4-2023 في الأسواق.. البلطي بـ70 جنيها

تشهد أسعار السمك اليوم الثلاثاء 11-4-2023 في الأسواق هدوءً ملحوظًا مع إقبال العديد من المواطنين الأقباط على الشراء استعدادًا لاستقبال شم النسيم، ومن المتوقع أن تستمر حالة الاستقرار الذي يشهدها السمك الفترة الحالية حتي انتهاء عيد الفطر المبارك في ظل أن هناك توقعات بزيادة الاقبال الفترة المقبلة لما تبقى من عدة أيام على عيد الفطر بحسب ما قاله أحمد فوزي عضو شعبة الأسماك بالغرفة التجارية لـ«الوطن».

وأوضح عضو شعبة الأسماك أنَ أسعار السمك اليوم الثلاثاء 11-4-2023 في الأسواق جاءت كما يلي:

أسعار سمك البلطي

- سعر البلطي يتراوح ما بين 70 و 74 جنيهًا.

- يتراوح سعر فيليه بلطي بين 40 و200 جنيه.

- مكرونة سويسي بين 60 و110 جنيهات.

- يسجل سعر الكابوريا بين 110 و210 جنيهات.

أسعار سمك البوري

- يتراوح سعر الجمبري بين 180 و260 جنيهًا.

- يتراوح السبيط بين 110 و220 جنيهًا.

- البوري بين 82 و62 جنيهًا.

- الكاليماري بين 110 و200 جنيه.

أسعار الأسماك في مصر

- سعر السردين يتراوح ما بين 35 و75 جنيهًا.

- قشر بياض بين 60 و110 جنيهات.

- يتراوح الدنيس بين 100 و180 جنيهًا.

- المرجان بين 38 و48 جنيهًا.

- سعر الثعابين يتراوح ما بين 55 و220 جنيهًا.

- البربون بين 40 و58 جنيهًا.

- الوقار بين 80 و100 جنيه.