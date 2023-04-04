حبس شخصين لاتجارهما بالمواد المخدرة في دمياط 4 أيام على ذمة التحقيق

قررت جهات التحقيق حبس شخصين لاتجارهما بالمواد المخدرة بدمياط 4 أيام على ذمة التحقيق وطالبت بإرسال المضبوطات للطب الشرعي لمعاينتها وسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

بلاغ بقيام شخصين بالاتجار في المخدرات

تعود تفاصيل الواقعة لوصول بلاغا لمركز شرطة كفر البطيخ حيال شخصين لهما معلومات جنائية سابقة تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما.

مواد المخدرة بنحو 240 ألف جنيه

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما «كمية لمخدر الهيروين وزنت 3 كيلو جرامات - مبلغ مالي– 2هاتف محمول – 2 سلاح أبيض» وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 240 ألف جنيه تقريباً، واقرا بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهما.

العقوبة القانونية للمتهمين

عن العقوبة المتوقعة، قال الخبير القانوني سمير عبدالعظيم، إن المادة 33 من القانون، نصت على معاقبة كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.