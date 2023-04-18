11 توجيها مهما من رئيس الوزراء اليوم بشأن عيد الفطر.. اعرف التفاصيل  

11 توجيها مُهما من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أُعلن خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم، بشأن عيد الفطر المبارك، لها علاقة مباشرة بكل ما يحتاجه المواطن، كالسلع الغذائية الأساسية، وضبط الأسعار، وهو ما بدأت تستعد له وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات، من خلال تفعيل دور غرف العمليات المركزية بالمحافظات.

توجيهات رئيس الوزراء اليوم

وفق تقرير صادر عن مجلس الوزارء، ترصد «الوطن» في السطور التالية، توجيهات رئيس الوزراء اليوم وهي الآتي:

1- ضرورة الاستعداد التام لاستقبال فترة عيد الفطر المبارك.

2- تفعيل غرف الطوارئ والأزمات في المحافظات.

3- تكثيف جهود توفير مختلف أنواع السلع في الأسواق.

4- التعاون والتنسيق بين أجهزة وجهات الدولة المعنية؛ من أجل تلبية متطلبات المواطنين واحتياجاتهم من السلع خلال فترة العيد.

5- استمرار على توفير السلع والمواد الغذائية بالأسواق بالكميات والأسعار المناسبة.

6- اتخاذ كل التدابير اللازمة لضبط أسعار السلع وتوفيرها.

7- متابعة الأسواق وتكثيف الحملات الرقابية.

8- الرقابة على الأسواق بتكثيف حملات المتابعة للسلع خلال فترة العيد.

9- العمل على إتاحة مختلف أنواع السلع بالمتاجر.

10- استمرار متابعة غرف العمليات الدائمة بالمحافظات فيما يخص أي حالات تعد على أراضي الدولة استغلالا لفترة الإجازات والأعياد.

11- التعامل بحسم وعدم التهاون مع المعتدين على الأراضي الزراعية أو مخالفي البناء.

استعدادات وزارة التنمية المحلية لعيد الفطر المبارك

- تفعيل دور غرف العمليات المركزية بالمحافظات.

- تواجد كافة القيادات في مواقعها.

- استمرار عمل منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

- مواصلة تنظيم معارض السلع المرتبطة باحتياجات المواطنين بمناسبة العيد.

- تكثيف الحملات على المحلات والأسواق لضبط المخالفات.

- التأكد من توافر جميع السلع التموينية والمواد البترولية.

- الإشراف على المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين.

- متابعة انتظام حركة وخطوط سير المركبات وفقاً لتعريفة النقل المعتمدة داخل المحافظة.

- تشكيل مجموعات عمل لمتابعة مرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء.

- رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحـدات الصحية.

- التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات اللازمة.

- متابعة أعمال النظافة بالشوارع والتعامل فوراً مع أي تجمعات للمخلفات.

- رفع جميع الإشغالات في الشوارع والميادين.

- تكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة والرئيسية والميادين لمنع أي تكدس مروري.

- تجهيز الحدائق والأماكن العامة، وتشديد الرقابة داخلها؛ للتأكد من صيانة ألعاب الأطفال وصلاحيتها حفاظاً على أرواحهم.