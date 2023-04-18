«تنظيم الاتصالات» يعلن مواعيد عمل شركات المحمول في عيد الفطر
كتب:
حسن عثمان
05:27 م | الثلاثاء 18 أبريل 2023
خدمات الاتصالات - تعبيرية
أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور خلال فترة عيد الفطر المبارك.
وجاءت المواعيد كالتالي:
أول أيام عيد الفطر:
إجازة لجميع منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات ما عدا منافذ البيع المتواجدة بالمراكز والمولات التجارية والمطارات والمواني.
واعتبارًا من ثاني أيام عيد الفطر يتم العمل بالمواعيد على النحو التالي:
• الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الحادية عشر مساءً.
• الجمعة: من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الحادية عشر مساءً.
• باقي أيام الأسبوع: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى العاشرة مساءً.
وتلتزم منافذ البيع المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.