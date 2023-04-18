«تنظيم الاتصالات» يعلن مواعيد عمل شركات المحمول في عيد الفطر

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وجاءت المواعيد كالتالي:

أول أيام عيد الفطر:

إجازة لجميع منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات ما عدا منافذ البيع المتواجدة بالمراكز والمولات التجارية والمطارات والمواني.

واعتبارًا من ثاني أيام عيد الفطر يتم العمل بالمواعيد على النحو التالي:

• الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الحادية عشر مساءً.

• الجمعة: من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الحادية عشر مساءً.

• باقي أيام الأسبوع: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى العاشرة مساءً.

وتلتزم منافذ البيع المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.