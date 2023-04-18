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«تنظيم الاتصالات» يعلن مواعيد عمل شركات المحمول في عيد الفطر

كتب:

حسن عثمان
05:27 م | الثلاثاء 18 أبريل 2023
خدمات الاتصالات - تعبيرية

خدمات الاتصالات - تعبيرية

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وجاءت المواعيد كالتالي:

أول أيام عيد الفطر:

إجازة لجميع منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات ما عدا منافذ البيع المتواجدة بالمراكز والمولات التجارية والمطارات والمواني.

واعتبارًا من ثاني أيام عيد الفطر يتم العمل بالمواعيد على النحو التالي:

• الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الحادية عشر مساءً.

• الجمعة: من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الحادية عشر مساءً.

• باقي أيام الأسبوع: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى العاشرة مساءً.

وتلتزم منافذ البيع المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.

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بقلم حسن عثمان