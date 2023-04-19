رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

شهادة جديدة بأعلى عائد شهري 23% في مصر.. كل ما تريد معرفته عن «ثروة بلس»

كتب:

محمد الدعدع
12:46 ص | الأربعاء 19 أبريل 2023
أرشيفية

أرشيفية

طرح «آي جي بنك» أعلى شهادة ادخار في مصر، بعائد يصل 23% لأول سنة، في حين يقدم البنك المصري الخليجي، شهادة أخرى بعائد 19% ثابت لمدة 3 سنوات. 

قال «آي جى بنك» إن شهادة الادخار «ثروة بلس» هي شهادة لمدة 3 سنوات بعائد متغير 23% شهرياً لأول سنة، وشهادة بعائد شهري ثابت 19% على 3 سنوات.

مزايا شهادة الادخار الجديدة 

وفيما يلي 7 مزايا للشهادة الجديدة من «آي جي بنك»

1- الحد الأدنى لإصدار الشهادة الجديدة 1000 جنيه مصري ومضاعفتها.

2- تتاح الشهادة الادخارية الجديدة للأفراد الطبيعيين فقط.

3- دورية صرف العائد على الشهادة شهرى.

4- إتاحة الحصول على بطاقة ائتمانية، والسحب على المكشوف أو الحصول على قرض حتى 90% من قيمة الشهادة.

5- يتاح استرداد قيمة الشهادة فقط بعد مرور 6 أشهر أو أكثر من تاريخ الشراء.

6- يبدأ البنك في احتساب العائد على الشهادة من يوم العمل التالي لشراء الشهادة.

7- معدل الفائدة على الشهادة الجديدة ثابت خلال أول سنة، ومتغير في السنة الثانية والثالثة، ويساوي سعر الايداع المعلن من البنك المركزي المصري لمدة ليلة واحدة، الساري بداية من اليوم التالي لنهاية السنة الأولى.

يتطلب شراء شهادة «آي جي بنك» فتح حساب باسم المودع، ثم إيداع المبلغ، وطلب إصدار الشهادة بعد ذلك.

اقرأ المزيد:

شهادات الادخار الأعلى ربحا في البنوك المصرية 2023.. اعرفها

تفاصيل شهادات الادخار الثلاثية من البنك الزراعي المصري.. عائد شهري

«أكبر عائد».. تفاصيل شهادات الادخار في 8 بنوك بعد رفع أسعار الفائدة

معلومات عن شهادات الادخار الجديدة.. وفر فلوسك واحصل على عائد جيد

تعرف على جميع بنوك شهادات الادخار المرتفعة بعد انضمام المصرف المتحد

تفاصيل شهادات الادخار الجديدة 2023 بعائد يصل لـ22% في البنوك الحكومية

ارتفاع عدد البنوك صاحبة شهادات الادخار الجديدة.. والعائد يصل إلى 22%

سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل أول خسارة اليوم.. شهادات الادخار السبب

الحد الأدنى لشراء شهادات الادخار الجديدة من البنك الأهلي.. عائدها 22%

خطوات شراء شهادات الادخار «أون لاين» من بنكي مصر والأهلي دون عناء
محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.