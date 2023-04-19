شهادة جديدة بأعلى عائد شهري 23% في مصر.. كل ما تريد معرفته عن «ثروة بلس»

طرح «آي جي بنك» أعلى شهادة ادخار في مصر، بعائد يصل 23% لأول سنة، في حين يقدم البنك المصري الخليجي، شهادة أخرى بعائد 19% ثابت لمدة 3 سنوات.

قال «آي جى بنك» إن شهادة الادخار «ثروة بلس» هي شهادة لمدة 3 سنوات بعائد متغير 23% شهرياً لأول سنة، وشهادة بعائد شهري ثابت 19% على 3 سنوات.

مزايا شهادة الادخار الجديدة

وفيما يلي 7 مزايا للشهادة الجديدة من «آي جي بنك»

1- الحد الأدنى لإصدار الشهادة الجديدة 1000 جنيه مصري ومضاعفتها.

2- تتاح الشهادة الادخارية الجديدة للأفراد الطبيعيين فقط.

3- دورية صرف العائد على الشهادة شهرى.

4- إتاحة الحصول على بطاقة ائتمانية، والسحب على المكشوف أو الحصول على قرض حتى 90% من قيمة الشهادة.

5- يتاح استرداد قيمة الشهادة فقط بعد مرور 6 أشهر أو أكثر من تاريخ الشراء.

6- يبدأ البنك في احتساب العائد على الشهادة من يوم العمل التالي لشراء الشهادة.

7- معدل الفائدة على الشهادة الجديدة ثابت خلال أول سنة، ومتغير في السنة الثانية والثالثة، ويساوي سعر الايداع المعلن من البنك المركزي المصري لمدة ليلة واحدة، الساري بداية من اليوم التالي لنهاية السنة الأولى.

يتطلب شراء شهادة «آي جي بنك» فتح حساب باسم المودع، ثم إيداع المبلغ، وطلب إصدار الشهادة بعد ذلك.