مواعيد سيارات خدمة العملاء المتنقلة في شركات المياه بالشرقية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الشرقية، تقديم خدمات من خلال سياراتها المتنقلة للمواطنين في المراكز والقطاعات التابعة لها، في الفترة من اليوم، حتى الأحد 16 المقبل، من الساعة 8 صباحا وحتى الثانية عصرا.

مواعيد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالقطاعات

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الشرقية، عبر منشور على حسابها بفيس بوك، مواعيد سيارات خدمة العملاء المتنقلة في القطاعات التابعة لها، كما يلي.

- مواعيد السيارات في قرية السبكي يومي الأحد والاثنين، وفي قرية بهنباي من الثلاثاء إلى الخميس.

- مواعيد السيارات في نطاق قطاع مركز ديرب نجم بقريه صفط زريق يومي الأحد والاثنين، وفي القطايع يوم الأربعاء، وفي قرية كفر الجنيدي يومي الثلاثاء والخميس.

- مواعيد السيارات في نطاق قطاع شمال المحافظة بمركز صان الحجر يومي السبت والأحد، وفي مركز الحسينة من الاثنين إلى الخميس.

خدمات سيارات خدمة العملاء المتنقلة للمواطنين

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الشرقية، أنّ سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص على تسهيل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية التي لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها، إضافة لتقديم الخدمة لكبار السن والعملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء، ومن بينها الخدمات التي تقدمها «التعاقد على إدخال العدادات، وشحن الكروت مسبوقة الدفع، وسداد الفواتير، والاستعلام عن الفواتير، وتقديم شكاوى».