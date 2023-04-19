أرخص ملابس العيد للشباب والبنات في الوادي الجديد.. عروض مغرية

تنتشر بمحافظة الوادي الجديد عدة مناطق تعرف بين الأهالي بأنها أرخص أماكن شراء ملابس عيد الفطر 2023، حيث توفر العديد من الأشكال والموديلات والمقاسات لمختلف الأعمار لكل من الشباب والبنات كبار وصغار السن، لذلك يقصدها المئات من أهالي المحافظة القادمين من القرى والنجوع المختلفة للشراء منها.

وتستعرض «الوطن» أرخص أماكن شراء ملابس عيد الفطر 2023 في الوادي الجديد، لما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان على مدار العام، وخصوصًا في شهر رمضان المبارك.

أرخص أماكن شراء ملابس عيد الفطر 2023

وتشمل قائمة أرخص أماكن شراء ملابس عيد الفطر 2023 في الوادي الجديد والتي تشمل محال ملابس العيد رجالي ومحال ملابس العيد أطفال وأيضًا محلات ملابس العيد للبنات، والتي تنتشر في المناطق الآتية:

- المحال المختلفة في سوق مدينة الخارجة بمنطقة ميدان الشعلة البلد القديمة.

- محال الملابس بداية من ميدان الساحة وحتي ميدان عبد الهادي بالخارجة.

- محال الملابس في شارع سور الساحة بمدينة موط بالداخلة.

- محال الملابس شارع يعتمد بشكل كبير الأهالي في مركز الداخلة على الشراء أون لاين.

محلات ملابس حريمي بالوادي الجديد

وتنتشر محلات ملابس حريمي بالوادي الجديد في مختلف أرجاء المدينة، وتقدم العديد من الموديلات المختلفة ضمن كوليكشن ملابس عيد الفطر 2023 التي تناسب احتياجات جميع السيدات سواء محجبات أو غير محجبات، وتنتشر تلك المحال في شوارع جمال عبد الناصر بكلية التربية، وشارع البساتين، ومنطقة شارع المستشفي الخارجة وشارع النبوي المهندس و حتي ميدان عبد الهادي، حيث تُعرف تلك المحال بأسعارها المتوسطة، والعروض المغرية طوال السنة، وبعض القطع المميزة المرتفعة السعر نسبيًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 الوادي الجديد

تجدر الإشارة إلى أنّ موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الوادي الجديد تبدأ في تمام الساعة 5:57 صباح يوم الجمعة المُقبل الموافق 21 من شهر أبريل، بحسب ما أعلنته هيئة المساحة المصرية ضمن مواعيد صلاة العيد في المحافظات.