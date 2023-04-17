الذهب يشهد أكبر خسارة في أسبوع.. كم تراجع سعر عيار 21؟

في أكبر خسارة للمعدن الأصفر منذ بلوغه 2048 دولارا للأوقية الأسبوع الماضي، تراجع سعر الذهب اليوم عالميا على نحو مفاجئ إلى مستوى 1988 دولارا، لتبلغ بذلك خسائر المعدن في أقل من أسبوع 60 دولارا تقريبا.

خسائر أسعار الذهب مستمرة

وواصلت أسعار المعدن الأصفر بذلك خسائرها منذ الجمعة، إذ واصل المستثمرون تقييم توقعات السياسة الاقتصادية والنقدية، وذلك وفقا لبورصة الذهب في لندن.

وتضع الأسواق فرصة بنسبة 87% تقريبًا لرفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس في مايو المقبل.

57 جنيها خسائر في سعر الذهب اليوم

محليا، خسرت أسعار الذهب قرابة 57 جنيها في عيار 24، وهبط السعر إلى 2629 جنيها من 2686 صباحا، وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 2300 جنيه من 2350 صباحا بخسارة قدرها 50 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

هبط سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1971 جنيها من 2001 جنيه صباحا، وهوى سعر الذهب عيار 14 صوب 1533 جنيها من 1567 صباحا، وتراجع الجنيه الذهب (يزن 8 جرامات من عيار 21) لـ18400 جنيه من 18800 صباحا.