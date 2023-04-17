رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

الذهب يشهد أكبر خسارة في أسبوع.. كم تراجع سعر عيار 21؟

كتب:

مارينا رؤوف
05:50 م | الإثنين 17 أبريل 2023
الذهب

الذهب

في أكبر خسارة للمعدن الأصفر منذ بلوغه 2048 دولارا للأوقية الأسبوع الماضي، تراجع سعر الذهب اليوم عالميا على نحو مفاجئ إلى مستوى 1988 دولارا، لتبلغ بذلك خسائر المعدن في أقل من أسبوع 60 دولارا تقريبا.

خسائر أسعار الذهب مستمرة

وواصلت أسعار المعدن الأصفر بذلك خسائرها منذ الجمعة، إذ واصل المستثمرون تقييم توقعات السياسة الاقتصادية والنقدية، وذلك وفقا لبورصة الذهب في لندن.

وتضع الأسواق فرصة بنسبة 87% تقريبًا لرفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس في مايو المقبل.

57 جنيها خسائر في سعر الذهب اليوم

محليا، خسرت أسعار الذهب قرابة 57 جنيها في عيار 24، وهبط السعر إلى 2629 جنيها من 2686 صباحا، وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 2300 جنيه من 2350 صباحا بخسارة قدرها 50 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

هبط سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1971 جنيها من 2001 جنيه صباحا، وهوى سعر الذهب عيار 14 صوب 1533 جنيها من 1567 صباحا، وتراجع الجنيه الذهب (يزن 8 جرامات من عيار 21) لـ18400 جنيه من 18800 صباحا.

 

 

اقرأ المزيد:

تراجع 15 جنيها في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

سعر الذهب اليوم في الصاغة.. كم سجل عيار 21؟

سعر الذهب اليوم السبت 15-4-2023 في مصر.. اعرف سعر جرام 21 وصل كام

سعر الذهب اليوم السبت 15-4-2023 في مصر.. عيار 18 يسجل 1946 جنيها

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر 14-4-2023.. الاستقرار يسود الأسواق

سعر الذهب اليوم الجمعة 14-4-2023 في مصر.. عيار 21 يسجل 2290 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 21 في نهاية تعاملات اليوم.. «اعرف وصل لكام»

سعر الذهب اليوم الخميس 13-4-2023 في الصاغة.. عيار 21 يسجل 2240 جنيها

سعر الذهب اليوم الأربعاء 12-4-2023 يرتفع عالميا.. وجرام 18 بـ1903 جنيهات
مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.