مصرع وإصابة 15 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية

لقي شخصان مصرعهما فيما أصيب 13 آخرين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمحافظة الشرقية، وذلك على الطريق الأوسطي اتجاه الشروق، وكان الميكروباص يحمل عمالًا قادمين من عملهم بالعاصمة الإدارية، وتم نقل المصابين والمتوفيين إلى أقرب مستشفى للحادث، ليتلقى المصابون الإسعافات الطبية اللازمة بينما تم التحفظ على جثث المتوفيين تحت تصرف جهات الأمن المختصة.

مصرع وإصابة 15 شخصا في حادث انقلاب سيارة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب ميكروباص في الطريق الأوسطي اتجاه الشروق العاشر من رمضان ينقل أفراد العمالة اليومية، ويشير إلى وفاة شخصين وإصابة 13 شخصا آخرين بإصابة بالغة.

ودفعت هيئة الإسعاف، بعدد من سياراتها إلى موقع الحادث لنقل المصابين والجثث إلى أقرب المستشفيات بمحيط الحادث، وذلك لتقديم الرعاية الطبية للمصابين، فيما تم التحفظ على الجثمانين بمشرحة المستشفى لحين الانتهاء من تصريحات الدفن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الوقوف على أسباب الحادث

وجرى تحرير محضر بالواقعة فيما أُخطرت جهات التحقيقات المختصة بالواقعة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب الحادث الذي راح ضحيته 15 شخصا بينهم شخصين متوفيين، فيما جرى رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة.