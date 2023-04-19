محافظ الدقهلية ينعى منال الغندور السكرتير العام المساعد

نعى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ببالغ الحزن، وعميق الأسى، الدكتورة منال الغندور السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية وتوجهت بخالص التعازي إلى عائلة الفقيدة، داعين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ورضوانه.

محافظة الدقهلية تنعى الدكتورة منال الغندور

وأكدت محافظة الدقهلية، في بيان صحفي، أن ما حققته خلال فترة عملها بالمحليات بمحافظة الدقهلية يسجل بحروف من نور في سجل التاريخ لمحافظة الدقهلية، رحم الله الفقيدة الكريمة وأدخلها فسيح جناته وألهم أهلها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان.

موعد عزاء منال الغندور

وذكرت محافظة الدقهليه أنها ستقيم العزاء مساء اليوم الأربعاء بعد صلاة العشاء بدار المناسبات مسجد النصر بالمنصورة.

السيرة الذاتية للدكتورة منال الغندور

وتمتلك الراحلة الدكتورة منال الغندور، السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية، المولودة في محافظة الشرقية سجلا حافلا من العطاء على مدار عملها، والذي استمر لمدة 27 عاما من العمل في المحليات بدأتها منذ عام 1996 وتدرجت في العمل ونالت إعجاب قيادات المحليات في عملها حتى أطلقوا عليها لقب «المرأة الحديدية».

بدأت العمل في محافظة الشرقية ثم انتقلت إلى محافظة الدقهلية وعملت رئيس مركز ومدينة ميت غمر، ورئيس مركز ومدينة المنصورة وحي غرب المنصورة، ثم تولت السكرير العام المساعد لمحافظة الدقهلية مع عدة محافظين منهم حسام الدين إمام محافظ الدقهلية الأسبق، واستمرت في عملها، إلي أن ألم بها مرض وتوفيت متأثرة بمرضها.