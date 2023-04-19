الناقد طارق الشناوي: «الناس بقت بتقلب الشاي زي جعفر العمدة»

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن مسلسل جعفر العمدة يحظى بنجاح كبير في دراما رمضان 2023، موضحا أن الجمهور بدأ بتقليد الفنان محمد رمضان بتقليب الشاي بالملعقة المقلوبة كما كان يفعل خلال أحداث المسلسل، متابعًا «الناس بدات تقلد حتى المعلقة اللي بيقلب بيها الشاي، ناس كتير اعتنقت الفكرة دي، فكرة إن إحنا نقلب الشاي بالمعلقة المقلوبة، ولاقوها منطقية، عشان المعلقة ملهاش ماسكة، الماسكة بتاعتها ممكن تبقى بالعكس».

الشناوي: «بشوف جعفر العمدة كل يوم»

وأضاف «الشناوي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أنجي علي ببرنامج «نجوم رمضان أقربلك» على راديو «نجوم إف إم»، أنه يشاهد مسلسل جعفر العمدة كل يوم، لافتًا إلى أنه على الرغم من وجود بعض الملاحظات كونه ناقدا، غير أنه مستمتع بالنغمة الدرامية المقدمة.

الشناوي: «مش أي حد بيعمل مسلسل شعبي بينجح»

وأوضح الناقد الفني طارق الشناوي، أن الحديث عن نجاح مسلسل جعفر العمدة لأنه مسلسل شعبي غير صحيح، متابعًا «هو أي حد يعمل مسلسل شعبي ينجح؟، ما في 4 أو 5 مسلسلات شعبية وينطبق عليها المفهوم الشعبي، هل كلهم حظوا بالنجاح؟ أكيد لأ، يبقى المسألة مش عشان شعبي».

أسباب نجاح جعفر العمدة

وأضاف أن نجاح جعفر العمدة جاء نتيجة معرفة تامة من المخرج والكاتب بما يفضله الجمهور، إضافة إلى وجود رأس حربة أو واجهة وهو الفنان محمد رمضان، الذي يحظى بتواصل مع الجمهور ولديه كاريزما اختصه به الله سبحانه وتعالى، وهي غير مقننة علميًا: «إوعى تصدقي إن حد هيضع قواعد لشيء ليس له قاعدة، فالكاريزما منحة إلهية وهي ليس لها قاعدة علمية موثقة».

وتابع: «الكاريزما التي يهبها الله سبحانه وتعالى للفنان يمكن أن تستمر لسنوات ويمكن أن تغيب بعد عام، فهي ليس لديها قاعدة أيضًا في الاستمرارية».