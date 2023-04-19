«حياة كريمة» تهدي «مطبخ الرحمن» 20 ألف جنيه لزيادة الوجبات للمستحقين

أبرز برنامج «حياة كريمة»، المذاع على قناة dmc، قصة «مطبخ الرحمن» في منطقة التجمع بالقاهرة، والذي يوزع آلاف الوجبات على غير القادرين، حيث قال صاحب الفكرة، إن هذا هو مشروعه منذ 7 سنوات ويسعى لإعداد وجبات جاهزة وتوزيعها على غير القادرين في عدة مناطق بالقاهرة.

وأضافت خلال البرنامج: «بدأنا بـ5 آلاف وجبة، والآن نصل إلى 7 آلاف و8 آلاف وجبة يوميا، ونوزع على 36 منطقة، منها مدينة السلام ودار السلام والمطرية وغيرها من المناطق في القاهرة».

سيارات لتوزيع الوجبات

وتابع: «هناك سيارات توزع الوجبات على المناطق، ونعمل طوال العام، ونعرف غير القادرين بالاسم والمنطقة التي يقطنون بها، كما أننا نوزع وجبات على اللاجئين».

ولفت إلى أن مطبخ الرحمن صدقة جارية على روح والده، متابعا: «نقدم وجبات أفضل مما نأكلها في بيوتنا، ومطبخ الرحمن يضم وجبات على أعلى جودة ونقدم كل أنواع الخضار».

عدم ظهور المستحقين في صور

وقال: «ننشر فيديوهاتنا على فيسبوك، واستخدمنا مواقع التواصل الاجتماعى في الخير، ولا نظهر الناس الذين نوزع الوجبات عليهم، لدينا متطوعون ونتجمع في الله».

وأهدت مبادرة «حياة كريمة» صاحب المطبخ ميدالية الأبطال، ومبلغ 20 آلاف جنيه لزيادة عدد الوجبات.